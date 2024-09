Mohamed Ihattaren maakt tegen Ajax rentree in de Eredivisie; supporters RKC Waalwijk verzinnen direct een lied

Mohamed Ihattaren heeft zijn rentree gemaakt in de Eredivisie. De aanvallende middenvelder van RKC Waalwijk kwam in de 80ste minuut binnen de lijnen voor Chris Lokesa in het duel met Ajax. De 22-jarige linkspoot zat zondagmiddag voor het eerst bij de wedstrijdselectie van RKC.

Voorafgaand aan de wedstrijd liet coach Henk Fraser weten dat Ihattaren wel speeltijd zou kunnen krijgen, en de trainer gaf al aan rond vijftien speelminuten te geven. Zijn laatste officiële wedstrijd als profvoetballer dateert van 6 mei 2022. Toen speelde Ihattaren met Jong Ajax gelijk tegen De Graafschap (1-1).

De supporters van RKC keken rijkhalzend uit naar de rentree van Ihattaren, die luidkeels werd toegezongen voor zijn wissel.