Mohamed Ihattaren laat op Tweede Kerstdag zien dat hij topfit aan 2025 wil beginnen

Topspelers, maar ook clubs uit binnen- en buitenland geven (bijna) dagelijks via Instagram, X of andere internetkanalen een inkijkje in het reilen en zeilen van de voetbalwereld. In deze editie van VZ Social aandacht voor Mohamed Ihattaren, die zich op Tweede Kerstdag flink inspant in de sportschool.

Veel spelers tonen via de sociale media dat ze Kerst vieren met familie en vrienden. Ihattaren daarentegen werkt zich op Tweede Kerstdag in het zweet in de sportschool van de Training Factory in Culemborg, zo blijkt uit de Instagram Stories van de speler van RKC Waalwijk.

Jivan Akihary, eigenaar van de bewuste sportschool, gaat na de sessie op de foto met Ihattaren en Ricardo Kishna, oud-speler van onder meer Ajax, ADO Den Haag en Lazio. ''No shortcuts'', staat erbij als bijschrift in de Stories.

Ihattaren wil dus zo fit mogelijk beginnen aan de tweede seizoenshelft in de Eredivisie. Die begint voor de hekkensluiter uit Waalwijk op 11 januari met een uitwedstrijd tegen Ajax.

De aanvallende middenvelder (22) staat op 332 minuten voor RKC sinds zijn entree in Waalwijk, verdeeld over negen duels in de Eredivisie en twee in de TOTO KNVB Beker.

In die reeks in de Eredivisie kwam Ihattaren tot één goal en een assist. Veel analisten hopen dat de voormalig speler van PSV en Ajax hard blijft werken om zo zijn oude niveau weer te bereiken.