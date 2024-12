Mohamed Ihattaren krijgt voor het eerst in bijna vier jaar een basisplek in de Eredivisie

Mohamed Ihattaren krijgt zaterdagavond een basisplek bij RKC Waalwijk. Het is voor het eerst sinds februari 2021 dat de aanvallende middenvelder vanaf het eerste fluitsignaal meedoet aan een Eredivisie-duel.

Zaterdagavond neemt RKC het in Limburg op tegen Fortuna Sittard. Bij de Waalwijkers is de meest opvallende naam in de basisopstelling dus Ihattaren, die tot dusver alleen nog mocht invallen van trainer Henk Fraser.

De laatste basisplaats van Ihattaren in een officieel duel dateert van 6 mei 2022, toen hij met Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie speelde tegen De Graafschap (1-1). In de Eredivisie mocht hij voor het laatst starten in het duel tussen PSV en FC Twente (3-0).

Fraser voert in totaal twee wijzigingen door ten opzichte van het verloren duel met Feyenoord (2-3). Ihattaren speelt op de rechtsbuitenpositie in plaats van Silvester van der Water, terwijl Dario Van den Buijs wordt vervangen door Faissal Al Mazyani.

Verder zal Fortuna Sittard met rouwbanden spelen vanwege het overlijden van clubicoon Frans Körver. Ook wordt er een minuut stilte gehouden ter nagedachtenis aan Körver.

Opstelling Fortuna Sittard: n.n.b.

Opstelling RKC Waalwijk: Houwen; Van Gelderen, Van Eijma, Al Mazyani, Wouters; Van de Loo, Roemeratoe, Oukili; Ihattaren, Zawada, Margaret.