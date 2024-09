Mohamed Ihattaren hoopt 'heel snel' debuut te kunnen maken voor RKC Waalwijk

Mohamed Ihattaren werd donderdag tot verrassing van velen gepresenteerd door RKC Waalwijk. Een dag later stond de 22-jarige middenvelder voor de eerste keer op het trainingsveld van de hekkensluiter in de Eredivisie. Ihattaren sprak daarna voor het eerst over zijn keuze voor RKC.

De gretige hattaren kan niet wachten op zijn debuut voor RKC. ''Ik oog niet alleen fit, ik ben fit'', tekent ESPN vrijdag op uit de mond van de voormalig speler van onder meer PSV en Ajax.

''Ik heb een goed gesprek gehad met Mo Allach (technisch directeur RKC, red. ) en trainer Henk Fraser. Ze geven me de kans om mezelf te ontwikkelen. Ik ben enorm blij dat ik deze kans heb gekregen'', aldus de dankbare Ihattaren.

Ihattaren geeft toe dat hij van ver moet komen. ''Ik heb aan mezelf gewerkt. Er zit een stijgende lijn in. Bij Ajax moest ik ook aan mijn fitheid werken, maar toen speelden er andere dingen mee. Ik accepteerde de waarheid en de waarschuwingen van mijn omgeving niet.''

Dat hij weer een club heeft gevonden, doet veel met Ihattaren. ''Ik heb een traantje gelaten toen ik vanochtend weer op het trainingsveld stond. Ik heb het echt gemist.'' Wanneer Ihattaren daadwerkelijk debuteert voor RKC, is nog ongewis.

''Ik heb niks te bewijzen tegenover iedereen. Ik moet het tegenover mezelf gaan bewijzen. Ik heb genoeg recht te zetten, en wil RKC graag helpen om van de laatste plek af te komen. Genoeg doelstellingen, maar van daaruit gaat het individu schitteren'', aldus de strijdbare aanwinst.

De verslaggever van ESPN wil weten wanneer Ihattaren voor het eerst in actie komt voor RKC. ''Snel, heel snel. Vul het maar in'', antwoordt de middenvelder met een lach. ''Zeker niet binnen twee maanden, misschien binnen twee weken. Op weg naar de oude Mo Ihattaren.''

''Ik zie het niet als een laatste kans. Alleen God weet hoeveel kansen ik heb, wij mensen niet. Ik heb al heel veel kansen gehad. Maarja, God reikt ze toch elke keer weer aan. En dat hebben de mensen niet gedaan, dat heeft God voor mij bepaald.''