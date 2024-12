Mohamed Ihattaren gaat in op vraag of er 'nog een kilootje of zes' af moet

Mohamed Ihattaren is vastberaden om weer op het gewenste niveau te komen, zo zegt de middenvelder kort na de thuiswedstrijd van RKC Waalwijk tegen Feyenoord (2-3). Mark van Bommel is blij dat zijn oude pupil veelbelovende dingen laat zien en hoopt dat Ihattaren zich revancheert als profspeler.

''Goed je weer te zien jongen'', zegt Van Bommel vanuit de studio van De Eretribune. ''Dankjewel, dankjewel. We hebben mooie jaren met elkaar gehad'', antwoordt Ihattaren, die bij PSV samenwerkte met de clubloze trainer, met een glimlach op zijn mond.

De middenvelder van RKC vertelt daarna hoe het met hem gaat momenteel. ''Het gaat goed. Ik ben vooral blij dat ik weer profvoetballer ben. Ik geniet ervan. Ik sta weer op het veld, waar ik thuishoor. Ik ben superblij en hoop zo snel mogelijk op mijn oude niveau te komen. Daar werk ik keihard aan.''

Jan Joost van Gangelen merkt op dat Ihattaren tijdens zijn invalbeurt drie kansen heeft gecreëerd, meer dan welke RKC-speler dan ook. De presentator wil in dat kader weten wat voor doel de middenvelder voor ogen heeft qua progressie.

''Ik hoop natuurlijk op meer minuten. Het hangt van de trainer af. Voor de rest moet ik gewoon doen waar ik mee bezig ben. Keihard trainen en de minuten die ik krijg goed invullen. Dat heb ik vandaag ook kunnen doen, op een paar fouten na'', kijkt Ihattaren kritisch naar zijn optreden tegen Feyenoord.

''Ik hoop hier een goed vervolg aan te kunnen geven'', aldus Ihattaren, die van Van Gangelen te horen krijgt dat hij vroeger na de training altijd ging tafeltennissen met Van Bommel. ''Ik ben hem nog iets schuldig. Lekkere koekjes'', antwoordt de RKC'er met een daverende lach. Van Bommel vertelde dit verhaal overigens in aanloop naar het duel tussen RKC en Feyenoord.

Van Gangelen wil daarna weten wanneer Ihattaren weer fit genoeg is voor minstens zestig minuten. ''Als je het mij vraagt, die kan ik makkelijk aan. Maar als ze mij erin zetten, dan ga ik gewoon ervoor. Als die kans zich voordoet, dan zullen jullie het wel zien'', aldus de strijdvaardige RKC'er.

''Er hoeft geen zes kilo af, zes kilo is veel, hé'', zegt Ihttaren vervolgens lachend als Van Gangelen wil weten of er 'nog een kilootje of zes af moet'. ''Ze meten me hier om de week, meestal op maandag. Tot de winterstop pak ik mee wat ik mee kan pakken. Die zestig minuten kan ik aan, ik voel me goed. Maar het is aan de trainer, ik kan er vrij weinig aan doen. Gewoon goed blijven trainen en zo doorgaan.''

Van Bommel analyseert tot slot de invalbeurt van Ihattaren tegen Feyenoord. ''Dit is Mo zoals ik hem ken. Deze kwaliteiten heeft hij, en ik hoop dat we dat snel over negentig minuten kunnen zien. Dat je weer fit wordt en laat zien hoe goed je bent. Zoals je bij mij was, toen ik je erbij haalde. Om 8.00 op de club en masseren, krachttraining en trainen.''