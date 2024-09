Mohamed Ihattaren doet direct na rentree tegen Ajax kraakheldere belofte aan Hans Kraay junior

Mohamed Ihattaren is blij dat hij weer minuten heeft gemaakt in de Eredivisie, zo laat hij zondag weten in gesprek met Hans Kraay junior. De 22-jarige linkspoot van RKC Waalwijk maakte tegen Ajax zijn rentree, maar een nederlaag kon hij niet voorkomen: 0-2. Bovendien komt Ihattaren direct met een heldere belofte.

“Ik ben blij dat ik mijn eerste minuten heb mogen maken”, zo begint Ihattaren voor de camera van ESPN. “Ik wil nu meer en ik hoop iedere week een stapje dichter bij mijn oude niveau te komen.”

“Ik ben niet geforceerd gebracht, ik was er echt klaar voor. We hebben met de staf vanaf de eerste dag gecheckt. Ik had zelf al veel getraind, dus dat was een voordeel. Ik heb ook alles met het team gedaan sinds ik hier ben.”

“Ik heb meer wedstrijdritme nodig. Ik heb nu mijn eerste minuten gehad en hopelijk kan ik volgende week weer meer spelen."

Verder vertelt Ihattaren over zijn volledige overtuiging om alles te geven voor het profvoetbal. “Ik heb aan mezelf gewerkt. Ik heb veel moeten laten om terug te komen. Toen ik terugkwam uit Praag en na de Ramadan wist ik zeker dat ik weer alles wilde geven.”

“Ik heb met familie gesproken. Mijn familie stond er toen niet achter dat ik direct ging voetballen: ik moest eerst aan mezelf werken. Ze weten dat ik een goed mens ben, maar dingen erbuiten moet je ook op een rijtje hebben.”

“Hier voelt het in ieder geval super goed. Ik ben goed opgevangen door het team. Niemand hoeft zich zorgen te maken. Maar we spreken af dat ik geen terugvalletje meer krijg. En als jij een terugvalletje krijg, Hans, dan moet je me bellen!”, zo besluit Ihattaren lachend.