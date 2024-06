Moet PSV vrezen? Meerdere kapers op de kust voor target Ryan Flamingo

PSV is er nog altijd niet in geslaagd om Ryan Flamingo over te nemen van FC Utrecht. Inmiddels liggen er meerdere kapers op de kust om de centrale verdediger annex middenvelder in te lijven, zo meldt Jeroen Kapteijns namens De Telegraaf.

Utrecht huurde Flamingo het afgelopen seizoen van Sassuolo en besloot vervolgens de optie in het contract van de rechtspoot te lichten voor een bedrag rond de 2 à 3 miljoen euro in de hoop komende zomer een klapper op de transfermarkt te maken met zijn verkoop.

De Domstedelingen mikken naar verluidt op een Quinten Timber-achtige transfersom voor Flamingo, dus een bedrag rond de 8 à 10 miljoen euro. Volgens De Telegraaf heeft PSV meerdere biedingen op de smaakmaker van Utrecht uitgebracht, al worden er door de ochtendkrant geen bedragen genoemd.

Er zou nog ‘een behoorlijk gat’ tussen de vraagprijs en het hoogste bod van de Eindhovenaren zitten. PSV krijgt in de tussentijd serieuze concurrentie. Clubs uit Duitsland, België en Italië hebben Flamingo inmiddels ook in het vizier, al hebben die nog geen concrete biedingen gedaan.

Ook komst Driouech onzeker

PSV had de komst van Couhaib Driouech eigenlijk ook al willen realiseren, maar de onderhandelingen met Excelsior over de 22-jarige aanvaller zitten momenteel muurvast. Dat nieuws brachten hetenmaandagavond naar buiten.

PSV heeft al een bod uitgebracht op Driouech, maar de Kralingers verlangen een hogere transfersom en schermen met veel (buitenlandse) interesse voor de aanvaller. Naar verluidt zijn er een kleine tien clubs in de markt voor de jeugdinternational van Marokko, waaronder Leeds United en Sevilla.

Driouech zou zijn voorkeur geven aan een transfer naar PSV, waar hij een contract tot medio 2028 kan tekenen. Het is niet de verwachting dat technisch directeur Earnest Stewart een verhoogde aanbieding neer gaat leggen, waardoor er sprake is van een patstelling.

