Moet Feyenoord vrezen? 'Grootmacht is ontevreden over spits en denkt aan Gimenez'

Santiago Gimenez is behoorlijk in trek. Foot Mercato brengt dinsdag naar buiten dat Olympique Marseille de spits van Feyenoord op een lijstje heeft staan. De Franse grootmacht bereidt zich voor op het winterse vertrek van Elye Wahi, waardoor Gimenez in beeld is gekomen als vervanger.

Marseille zoekt al enige jaren naar een geschikte aanvalsleider met scorend vermogen. Pierre-Emerick Aubameyang vervulde die rol enige tijd in Zuid-Frankrijk, maar de spits uit Gabon koos vorig jaar zomer voor het avontuur in de Saudi Pro League.

L'OM ving het vertrek van Aubameyang op met het aantrekken van Wahi, voor wie 25 miljoen euro werd overgemaakt naar RC Lens. De pas 22-jarige aanvaller is nog geen doorslaand succes in het Stade Vélodrome gezien het karige aantal van drie goals in veertien wedstrijden in de Ligue 1 en beker. Marseille lijkt ontevreden te zijn over Wahi en overweegt zelfs om hem deze maand alweer van de hand te doen.

Volgens Foot Mercato is Wahi inmiddels hard op weg richting Eintracht Frankfurt, dat een adequate vervanger zoekt voor de naar Manchester City vertrekkende Omar Marmoush. De Duitsers vragen minstens 80 miljoen euro voor de aanvaller, terwijl de Engelse grootmacht voorlopig vasthoudt aan een bedrag van 70 miljoen euro.

Ondertussen denkt Marseille volgens L'Équipe aan een huurtransfer voor Marcus Rashford, die bij Manchester United buiten de boot is gevallen. Vanwege de forse concurrentie is het echter de vraag of de Engelse aanvaller daadwerkelijk in de Ligue 1 gaat spelen. Mathys Tel (Bayern München) is tevens een optie voor de Fransen.

Gimenez lijkt in ieder geval een serieuzere optie te zijn voor Marseille, dat de haalbaarheid van de Mexicaanse spits momenteel in kaart brengt. De nummer twee van Frankrijk weet dat Feyenoord de aanvaller niet zonder slag of stoot zal laten gaan in deze transferwindow.

Volgens La Gazzetta dello Sport hanteert Feyenoord een minimale vraagprijs van 40 miljoen euro voor Gimenez, die nog ruim twee jaar vastligt in De Kuip. Gimenez is tevens in beeld bij AC Milan. De Italianen, die tevens denken aan een huurdeal voor Joshua Zirkzee, moeten wel eerst spelers verkopen, voordat er kan worden gesproken met Feyenoord.

Mocht Gimenez bij Marseille belanden, dan moet hij de concurrentiestrijd aan met Mason Greenwood, met twaalf goals topscorer in de Ligue 1. De voormalig Champions League-winnaar beschikt daarnaast over Neal Maupay, die dit seizoen wordt gehuurd van Everton.