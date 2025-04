Moet Feyenoord voor Luciano Valente of Sem Steijn gaan? 'Het liefst allebei, maar als ik moest kiezen...'

Als Jan Boskamp moet kiezen tussen Luciano Valente en Sem Steijn bij Feyenoord, dan kiest hij voor de middenvelder van FC Twente. Dat zegt het clubicoon van de Rotterdammers in de podcast Boskamp en Kleine Gijp. Beide spelers worden in verband gebracht met een zomerse overstap naar Feyenoord.

Valente sprak vorige week na het uitduel met Feyenoord al met de technische staf van de Rotterdammers. Martijn Krabbendam vertelde daarnaast enkele weken geleden dat hij verwacht dat de club een poging gaat ondernemen om Steijn los te weken bij FC Twente. “En dat zeg ik niet voor niks. Ze zijn wel overtuigd bij Feyenoord”, aldus de journalist in Rondje Eredivisie van Voetbal International.

De twee targets worden ook besproken door Nicky van der Gijp en Boskamp. “Als Valente de bal heeft is hij echt goed. Nu moet hij bij balverlies ook wat beter in de duels worden, want echte tienen zijn er steeds minder. Daarom moet je ook het vuile werk doen”, aldus Boskamp.

De oud-voetballer wordt er dan door Van der Gijp op gewezen dat Valente in de belangstelling van Feyenoord staat. “Van mij mag hij komen, maar we hebben al een man of twintig op het middenveld”, aldus Boskamp, die wel vindt dat de Rotterdammers zich moeten versterken met Steijn.

“Als je zonder de penalty’s meegenomen zo’n vijftien goals weet te maken als middenvelder, dan heb je dat neusje. Voor middenvelders die topscorer van de Nederlandse competitie kunnen worden moet je anders heel ver zoeken”, is de voormalig analist van mening.

“Ik zou ze natuurlijk het liefst allebei nemen, maar als ik moest kiezen zou ik voor scorend vermogen en dus Steijn gaan. Op het middenveld scoren we niet zoveel”, vervolgt Boskamp, die verwacht dat de middenvelder van FC Twente ook bij Feyenoord goed tot zijn recht zou komen.

“Je kan al die goals nagaan. Dan zie je dat hij er meer dan iedereen denkt van binnen de zestien heeft gemaakt. Hij heeft ook nog een vaste trap. Het leukste vind ik dat je hem niet ziet en dat hij dan opeens op de goede plek staat. Spelers die dat hebben zijn uitzonderlijk. Al weet ik dat de druk hoger is bij Feyenoord dan bij Twente. Iedereen gaat dan over je ouwehoeren, ook wij.”