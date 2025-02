Moet Feyenoord naam van mogelijke opvolger Priske doorstrepen? 'Journalisten schrijven slechts geruchten'

Shakhtar Donetsk heeft via de officiële clubkanalen gereageerd op de geruchten rond Marino Pusic. De trainer van de Oekraïense club wordt in verband gebracht met Feyenoord, maar van een vertrek is volgens zijn werkgever geen sprake.

Het Algemeen Dagblad schreef dinsdagochtend dat Pusic er intern goed op staat bij Feyenoord. Hij was eerder al assistent-trainer onder Arne Slot en kent zijn weg in De Kuip.

Dat terwijl het momenteel bij zijn huidige club allesbehalve voortvarend gaat. Shakhtar staat tien punten achter koploper Dynamo Kyiv en moet zelfs Oleksandriya voor zich dulden.

Toch is er volgens algemeen directeur Darijo Srna geen enkele sprake van een vertrek. “Het is logisch dat journalisten na een slechte reeks schrijven over een ontslag”, begint de Kroaat in het statement.

“Helaas moet een trainer vaak de prijs betalen van slechte resultaten, maar ondanks alles wat er wordt geschreven heeft Marino de steun van de gehele clubleiding.”

“Wat journalisten schrijven zijn slechts geruchten”, gaat hij verder. “We kunnen de resultaten niet alleen op het conto van de trainer schrijven. We hebben gezien dat Pusic en zijn staf kwaliteiten bezitten om leiding te geven aan dit elftal.”

Naast de naam van Pusic schreef het AD dat ook Erik ten Hag en Rene Hake op de lijst staan om het stokje bij Feyenoord over te nemen. Door de naam van Mark van Bommel kan een streep. Hij staat er niet goed op bij de directie.