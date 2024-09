Moet Brobbey vrezen voor zijn plek bij Ajax? ‘Ik denk dat ze Weghorst bijna een basisplaats beloofd hebben’

Rafael van der Vaart vraagt zich af wie er straks eerste spits van Ajax zal zijn. De analist verwacht namelijk dat Wout Weghorst niet slechts als pinchhitter naar de Johan Cruijff ArenA is gehaald, of hem in elk geval meer is beloofd. “Ik denk dat ze hem bijna een basisplaats beloofd hebben”, stelt Van der Vaart zondag bij Studio Voetbal, waar er een levendige spitsendiscussie wordt gevoerd inzake de Amsterdamse club.

Donderdag presenteerde Ajax dan eindelijk Weghorst, nadat zijn komst al enige tijd in de pijplijn had gezeten. De Amsterdammers betaalden een niet nader genoemd bedrag aan Burnley, waarmee ze de vierde (!) centrumspits aan hun selectie toevoegden.

Van der Vaart denkt dat Weghorst weleens voor de basis gehaald kan zijn, of dat hem in elk geval beloofd is.“Want hij was op het EK al ontevreden dat hij niet speelde”, blikt de analist terug op afgelopen zomer, waarin Weghorst met het Nederlands elftal actief was op het toernooi in Duitsland.

“Hoe gaat dat dan als je Brobbey hebt, die ook niet al te best begonnen is?”, vraagt Van der Vaart zich vervolgens hardop af. “En waarom haal je Rijkhoff terug? Dat heeft natuurlijk geen zin meer, want die breekt nooit meer door.”

Ook tafelgenoot Ibrahim Afellay zet vraagtekens bij Weghorst komst. “Wanneer je zo’n transfer kunt verklaren is wanneer Akpom weggaat”, vindt de oud-middenvelder.

“Nu heb je gewoon vier spitsen. Als je puur beleidsmatig gaat kijken, is dat gewoon ongelooflijk”, aldus Afellay.

Van der Vaart, die zelf Brian Brobbey eerste keus zou maken, denkt desondanks wel dat Weghorst wat toe gaat voegen aan Ajax. “Sowieso veel energie. Ik denk ook veel ergernis. Er komt in elk geval wel wat binnen, ofzo. Zijn drive heeft bijna niemand bij Ajax, daarom is hij zo ver gekomen. En dat hij goals kan maken, ben ik wel van overtuigd.”