Marco van Basten en Mats Deijl verwikkeld in flinke discussie over salarissen: 'Hou op, man!'

Marco van Basten en Mats Deijl zijn maandagavond verwikkeld in een discussie over salaris. Volgens de aanvoerder van Go Ahead Eagles is het logisch dat spelers naar het buitenland vertrekken wanneer ze de kans krijgen. Van Basten is het daar niet mee eens.



Bij Rondo van Ziggo Sport zegt de voormalig spits van Ajax en AC Milan dat de spelers van Go Ahead in Deventer moeten blijven na dit seizoen en lekker voor hun plezier moeten gaan spelen in de Eredivisie.



Deijl is het niet eens met de woorden van Van Basten. “Jongens in mijn team hebben niet de kwaliteiten die jij bijvoorbeeld had. Als zo’n kans zich voordoet, dan kan je het die jongens niet kwalijk nemen.”



“We hebben het er ook over met elkaar”, vervolgt Deijl. “Zo’n kans doet zich misschien maar één keer voor. Een voetbalcarrière duurt vijftien jaar en daarin moet je toch geld verdienen.”



Van Basten vindt het op zijn beurt onzin wat Deijl zegt. “Het is niet zo dat je bij Nederlandse clubs weinig verdient. Je verdient in de voetballerij allemaal veel meer dan de gewone man. Drie van de vier die naar het buitenland gaan, loopt het niet goed mee af”, gaat de analist verder.



“Als je dan realiseert dat je het hier best wel goed hebt, dan heb je het heel leuk en gezellig. Maar nu gaat elke speler naar het buitenland, of ze worden door de pers naar het buitenland geschreven. Dan gaat het fout, komen ze na vier jaar terug naar Nederland en hebben ze een achterstand”, vervolgt Van Basten.



“Ze moeten altijd maar naar het buitenland… Je verdient goed man, hou eens op!” besluit Van Basten zijn betoog. Van der Vaart stelt dat Van Basten op sportief gebied volledig gelijk heeft, maar snapt wel het punt dat Deijl maakt.