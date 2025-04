Hans Kraay junior haalt uit: ‘Het is een verschrikkelijke man’

Hans Kraay junior laat bij Goedemorgen Eredivisie op ESPN weten dat hij Joan Laporta persoonlijk kent. Volgens de analist is de president van FC Barcelona een verschrikkelijke man. Kraay komt vervolgens met een anekdote over hoe hij en zijn vrouw de Spanjaard hebben leren kennen.

Kraay komt Laporta al jarenlang tegen in het Catalaanse S’Agaró, waar de preses van Barcelona woont. “Jaren geleden kwamen mijn vrouw Sophie en ik via via in S’Agaró. Dat is een klein plaatsje in Spanje, waar vrijwel geen toeristen komen. Toevallig bleek Laporta daar te wonen. Hij heeft daar ook een privéstrand”, doet Kraay uit de doeken.

“Het is niet dat hij mij zo leuk vindt dat we op dat strand mogen liggen, maar hij vindt vooral mijn vrouw Sophie nogal interessant…”, laat de analist weten. “Het is een verschikkelijke man”, haalt Kraay vervolgens uit.

Hij vervolgt: “Niet alleen omdat hij Sophie zo interessant vindt, maar deze man heeft gewoon continu geprobeerd om het zware salaris van Frenkie de Jong te wissen. Hij heeft alles geprobeerd om hem weg te werken”, stelt de ESPN-analist.

“Frenkie de Jong verdient ontzettend veel”, weet Kraay. “Misschien wel teveel, maar hij kan er toch niets aan doen dat hij zoveel miljoenen verdient?”, vraagt de voormalig profvoetballer zich af.

De tirade van Kraay gaat verder: “Deze man heeft zich misselijkmakend gedragen tegenover Frenkie de Jong. Frenkie is gelukkig wel ongelofelijk knap stoïcijns gebleven. Maar hij heeft echt wel eventjes getwijfeld of hij nog wel de Frenkie de Jong zou worden”, beweert Kraay.

“Hij heeft meerdere keren een zware enkelblessure gehad en verschillende terugslagen gekregen. Je zag aan alles dat Frenkie de Jong niet meer op Frenkie de Jong leek”, analyseert Kraay. “Hij is nu weer zichzelf, omdat hij een normale enkel heeft. Elke dag als hij Laporta ziet, dan zwaait hij even en laat hij zijn portemonnee zien”, schetst Kraay.