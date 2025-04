Salah voelt zich nóg beter onder Slot: 'Er is één groot verschil tussen Arne en Jürgen Klopp'

Mohamed Salah kan zijn geluk niet op nadat Liverpool zich verzekert van de twintigste landstitel in de clubgeschiedenis. De Egyptenaar vond zelf het net bij de overtuigende 5-1 kampioensoverwinning op Tottenham Hotspur en benadrukt na afloop dat deze titel ‘véél specialer’ voelt dan die van vijf jaar geleden. Salah is dolblij met Arne Slot en ziet een belangrijk verschil met voorganger Jürgen Klopp.

Met het binnenhalen van de titel evenaart Liverpool het recordaantal landstitels van Manchester United. "Dit is honderd procent véél beter dan in 2020", zegt Salah met een brede glimlach tegenover Sky Sports. "Zonder Sadio (Mané, red.), zonder Jürgen, zonder Bobby (Firmino, red.) – zonder al die mensen voelt het nóg specialer. We hebben nu een compleet andere groep en een andere manager, dus om het opnieuw te doen betekent veel."

In tegenstelling tot de vorige titel in 2020, die vanwege coronamaatregelen zonder fans werd gevierd, kon Anfield deze keer uit zijn voegen barsten van vreugde. Salah geniet zichtbaar van de uitbundige taferelen: "Het is geweldig om dit met onze fans te beleven. Ik ben blij dat we het hier kunnen afmaken."

Salah is dit seizoen opnieuw een absolute smaakmaker bij Liverpool. Met zijn doelpunt tegen Spurs stijgt hij naar de vijfde plek op de lijst van topscorers aller tijden in de Premier League (185 goals). In totaal staat hij dit seizoen op maar liefst 28 treffers in 34 competitiewedstrijden.

Op de vraag of Slot hem nóg beter maakt, reageert Salah gevat: "Je kent de cijfers, toch? Dat zegt genoeg!"

Salah geeft aan dat hij onder Slot minder verdedigende arbeid hoeft te leveren dan onder Klopp. "Ik heb tegen Arne gezegd: 'Als je me defensief spaart, betaal ik het aanvallend terug.' Dat pakt goed uit. De cijfers spreken voor zich. Natuurlijk moet je in de Premier League altijd een beetje verdedigen, maar ik gok liever en maak dan het verschil. Mijn aantal assists bewijst dat."

Over de samenwerking met Slot is de Egyptenaar vol lof. "Hij is heel eerlijk. De Nederlanders zijn vrij direct, maar hij maakt het leven voor ons gemakkelijker, omdat we meteen weten wat hij van ons verlangt."