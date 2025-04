'Van Basten is van niemand onder de indruk, totdat deze man bij hem aan tafel kwam... Zijn mond viel open!'

Het kampioenschap van Liverpool komt uiteraard ook bij NOS Studio Voetbal uitgebreid aan bod. Rafael van der Vaart deelt aan tafel bij de talkshow een bijzondere anekdote.

Slot werd zondag dankzij een 5-1 zege op Tottenham Hotspur de eerste Nederlandse manager ooit die landskampioen is in de Premier League. Van der Vaart genoot van het kampioensfeest op Anfield.

"Wat misschien wel leuk is om te vertellen...", begint Van der Vaart. "Ik zit natuurlijk vaak in Rondo. Marco van Basten is van niemand onder de indruk. Maar toen kwam Arne Slot en hij begon over voetbal te praten... Toen zat hij echt met open mond te luisteren."

"De grote Marco van Basten luistert naar Arne Slot", lacht Van der Vaart. "Dat is de allerbeste trainer die hij gezien heeft. Dat vond ik wel mooi om te zien. Bijna een soort adoratie."

Van der Vaart prijst Slot. "Het is natuurlijk superknap. Iedereen zegt: 'Hij stapt in in een geolied team...' Dat is wel zo, maar ik vind het toch wel een risico om in te stappen op zo'n moment. Dan kun je het eigenlijk alleen maar slechter doen, terwijl hij het eigenlijk misschien wel beter heeft gedaan."

Pierre van Hooijdonk reageert: "Slot heeft er echt zijn eigen plasje overheen gedaan. Ik denk dat het Nederlandse trainersgilde er ook enorm blij mee is", zegt de oud-spits tegen Paul Simonis, die ook aan tafel zit. "Absoluut", reageert de trainer van Go Ahead Eagles. "Het is sowieso supergaaf, voor heel Nederland eigenlijk."