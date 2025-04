Van der Vaart onderbreekt Van Basten als het over Ajax gaat: 'Marco, nu zeg je echt onzin'

Ajax kon zondagmiddag geen potten breken tegen Sparta Rotterdam (1-1). Ook Marco van Basten raakte geenszins onder de indruk van de Amsterdammers, al was de invalbeurt van Wout Weghorst daar volgens de oud-wereldspits een uitzondering op. Van Basten raakt in Rondo in discussie met Rafael van der Vaart.

Van Basten begreep de opstelling van Ajax niet. "Weghorst is effectief, maar die zit op de bank."

In de 55ste minuut mocht Weghorst invallen op de plek van Brian Brobbey. "Weghorst is wel een spits die moet wat hij moet doen bij Ajax", vindt Van Basten. "Die is in staat om doelpunten te maken en anderen te laten scoren. Als je een goed team hebt, is hij een prima spits voor dit Ajax. Het team is niet goed genoeg om hem te voeden, maar hij haalt alsnog rendement."

Van der Vaart is het daar mee eens: "Hij deed echte spitsdingen: de juiste looplijnen, bij een voorzet naar de eerste paal."

Van Basten werpt dan een vergelijking op: "Weghorst doet niet onder voor Klaas-Jan Huntelaar. Dat vind ik echt. Hij weet in de zestien precies wat hij moet doen. Als je hem in een normaal elftal zet, maakt hij ook 29 goals in een jaar."

Van der Vaart onderbreekt Van Basten: "Marco, nu zeg je echt onzin hoor. Klaas was echt buitencategorie hoor. Ik heb nog nooit iemand zo zien afwerken. Dat was echt wel van een andere klasse. Je kan Weghorst niet met Huntelaar vergelijken."

"Ik durf die vergelijking wel aan", reageert Van Basten.