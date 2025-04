Gakpo benoemt één belangrijk verschil tussen Slot en Klopp: 'Daarom speel ik nu beter'

Cody Gakpo had zondag alle reden om te glunderen na het binnenhalen van de Premier League-titel met Liverpool. De Oranje-international zag grote verbeteringen binnen het team onder leiding van Arne Slot, was blij om terug te keren naar zijn favoriete positie en genoot van de prestaties van zijn Nederlandse ploeggenoten.

Liverpool maakte met een overtuigende 5-1 zege op Tottenham Hotspur officieel dat de landstitel binnen is. Gakpo, die zelf de 3-1 aantekende, sprak vol trots over de Nederlandse inbreng. "Virgil van Dijk laat het hier natuurlijk al jaren zien", begon Gakpo tegenover Sky Sports.

"Maar ook Gravenberch doet het geweldig", zei Gakpo. "In Nederland zagen we zijn talent al, en het is fantastisch om hem dat nu ook op dit podium te zien waarmaken."

Naast zijn complimenten voor zijn ploeggenoten stak Gakpo ook de loftrompet over trainer Arne Slot. "Slot heeft ons spel naar een hoger plan getild," aldus de aanvaller. "Zijn manier van werken past perfect bij het spelersmateriaal dat we hebben. Ik hoop dat we met deze basis de komende jaren nog meer succes kunnen boeken."

Een belangrijke factor voor Gakpo’s sterke vorm is de plek waar Slot hem opstelt. "Het klinkt misschien afgezaagd, maar ik speel nu op mijn natuurlijke positie. Dat geeft me veel meer vertrouwen. In onze speelstijl krijg ik veel vrijheid om verschillende ruimtes te bespelen, of dat nou binnendoor is of buitenom."

Ook vergeleek Gakpo zijn huidige situatie met die van vorig seizoen onder Jürgen Klopp. "Toen vond ik het lastig om echt in een ritme te komen. Ik speelde vaak op verschillende posities en kon daardoor nooit echt wennen of groeien op één plek. Nu merk ik dat ik veel beter uit de verf kom."