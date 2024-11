Moet Ajax vrezen voor vertrek van Jordan Henderson? ‘Hij zou hier perfect passen’

Ajacied Jordan Henderson zou een droomaanwinst zijn voor Rangers, zo zegt voormalig aanvoerder Barry Ferguson in gesprek met Record Sport. De 34-jarige middenvelder zou volgens Ferguson perfect passen op Ibrox.

Rangers is bezig aan een teleurstellend seizoen in Schotland. De club van trainer Philippe Clement staat na tien wedstrijden op slechts negentien punten, met liefst negen punten achterstand op aartsrivaal Celtic.

Ferguson denkt dat de selectie van Rangers meer ervaring nodig heeft en komt daardoor uit in Amsterdam. “Ik denk dat hij hier perfect zou passen, Jordan Henderson. Het is duidelijk dat het bij Ajax nog niet is gelukt sinds zijn vertrek uit Saudi-Arabië. Ik denk dat hij andere middenvelders beter kan maken.”

Daarmee doelt Ferguson onder meer op middenvelders Connor Barron (22), Nicolas Raskin (23) en Mohamed Diomandé (23). “Ik denk dat het drie goede en jonge middenvelders zijn, maar ze hebben een beetje hulp nodig. Niet alleen tijdens trainingen, maar ook in wedstrijden. Ik denk dat iemand als Henderson deze spelers zeker verder zou helpen.”

Eerder linkten diverse Engelse media Henderson aan een terugkeer naar zijn jeugdliefde Sunderland, de club uit zijn geboortestad. The Black Cats staan momenteel bovenaan in het Championship en hopen na negen jaar terug te keren in de Premier League. Drie seizoenen geleden speelde het afgegleden Sunderland nog in de League One.

Sunderland heeft met talenten als Chris Rigg (17) en Jobe Bellingham (19) en Dan Neil (22) behoorlijk wat te kiezen op het middenveld, maar Henderson zou met zijn ervaring het laatste duwtje richting de Premier League kunnen geven.

Vooralsnog lijkt het er echter niet op dat Henderson wil en mag vertrekken bij Ajax. In tegenstelling tot vorig seizoen is de routinier momenteel goed in vorm. Henderson, die in de Johan Cruijff ArenA een van de grootverdieners is, ligt nog tot medio 2026 vast in Amsterdam.