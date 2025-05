Moet Ajax een poging wagen? Christian Eriksen spreekt over zijn toekomst

Christian Eriksen nam zondagavond afscheid bij Manchester United. De 33-jarige middenvelder is deze zomer transfervrij op te pikken en sprak met Viaplay over zijn toekomst.

Manchester United won zondag met 2-0 van Aston Villa. De afzwaaiende Eriksen schoot vlak voor tijd een strafschop binnen, waardoor hij op een mooie manier afscheid nam van Old Trafford.

Eriksen kreeg direct na afloop vragen over zijn toekomst. De 142-voudig international is transfervrij en kan gaan en staan waar hij wil.

“Ik weet niet of er veel te kiezen valt. Nu is het tijd voor vakantie en dan zien we wel of er iets op mijn pad komt wat voor mij als voetballer en ons als gezin goed uitkomt”, aldus Eriksen.

Eriksen heeft geen haast. “We moeten afwachten wat er gaat gebeuren, maar er is nog niets getekend.” De routinier moet zich binnenkort alweer melden bij het nationale elftal van Denemarken.

Of Eriksen dan al een club heeft? “Dat mag ik eigenlijk niet zeggen, want in het voetbal gaan dingen snel. Op dit moment is er niets concreets en hoeft er niets getekend te worden.”

Het is vooralsnog onbekend of Alex Kroes de stoute schoenen gaat aantrekken en een poging gaat wagen om Eriksen terug te halen naar Ajax. Tussen 2008 en 2013 maakte hij als toptalent veel indruk in Amsterdam.