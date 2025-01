Mocht Pusic terugkeren bij Feyenoord, dan laat hij Shakhtar achter met zéér belangrijke zege

Shakhtar Donetsk blijft uitzicht houden op de play-offs in de Champions League dankzij een 2-0 overwinning op Stade Brest. De topclub uit Oekraïne stijgt naar de 27ste plaats in de rangschikking, met zeven punten uit zeven duels. Shakhtar staat nog maar één punt achter de felbegeerde 24ste plaats, momenteel in handen van Manchester City. Het was mogelijk de laatste wedstrijd van hoofdtrainer Marino Pusic, de voornaamste kandidaat om het stokje over te nemen van Brian Priske bij Feyenoord. Het lijkt er sterk op dat de Deen na het thuisduel met Bayern München wordt ontslagen.

De ploeg van Pusic won slechts één van de laatste vijf wedstrijden. Daar was in de beginfase tegen Brest, in december nog te sterk voor PSV, weinig van te zien. Na een vlotte counter van Shakhtar schoot Kevin van binnen de zestien de 1-0 tegen de touwen in de Veltins Arena van Schalke 04, waar de Oekraïners naar uitwijken vanwege de oorlog met Rusland.

Shakhtar verdubbelde de voorsprong tien minuten voor het rustsignaal. Doelman Marco Bizot maakte een overtreding in zijn eigen strafschopgebied, waardoor de bal op de stip kwam te liggen. Heorhii Sudakov liet de Nederlandse keeper vervolgens kansloos vanaf elf meter. Een welkome opsteker voor Shakhtar na enkele moeizame weken.

Aan Brest, dat het met de elfde plaats goed doet in de Champions League, de taak om na rust een comeback te realiseren. De bezoekers uit Frankrijk konden echter geen vuist maken in aanvallend opzicht. Bij Shakhtar was er na een uur spelen tegenslag: Eguinaldo kon door een blessure niet verder en moest worden vervangen door Lassina Traoré.

Shakhtar koesterde de comfortabele voorsprong en loerde op de ruimte achter de verdediging van Brest. Ondertussen tikte de tijd weg in het nadeel van de Fransen en de tweede helft was bepaald niet zo boeiend als de eerste 45 minuten in Gelsenkirchen.

Brest zette meer druk naar voren in het laatste kwartier en durfde ook meer risico's te nemen. Shakhtar moest wat meer achteruit om de 2-0 voorsprong intact te houden. Pusic hamerde er aan de zijlijn op dat zijn spelers geconcentreerd zouden blijven spelen.

Het slotoffensief kwam te laat voor Brest, dat de tweede nederlaag incasseert in de Champions League maar dat desondanks de play-offs bereikt. Shakhtar, dat een late goal van Oleksandr Zubkov zag worden afgekeurd wegens buitenspel, moet op 29 januari winnen op bezoek bij het geplaagde Borussia Dortmund om uitzicht te houden op een langer avontuur in het miljardenbal.