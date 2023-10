Mislintat werd door Ajax tegengehouden in aanstelling van ‘droomtrainer’

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 00:46 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 01:12

Sven Mislintat beschouwde PSV-trainer Peter Bosz wel degelijk als kandidaat voor het trainerschap bij Ajax, maar werd daarin tegengehouden door de rest van de directie met onder meer Edwin van der Sar, zo meldt Tim van Duijn van Voetbal International.

De verrassing was enorm toen Ajax in juni voor Sparta Rotterdam-trainer Maurice Steijn ging. Daarvoor al klonken zeer hardnekkige geruchten over de interesse van Mislintat in Kjetil Knutsen, de succescoach van FK Bodø/Glimt.

De ontslagen directeur voetbalzaken van Ajax wilde het liefst de Noorse trainer, maar de rest van de directie gaf de voorkeur aan een Nederlandse coach. "De naam Bosz is daarbij zeker gevallen, maar Sven werd geadviseerd om Bosz niet te nemen", zegt Van Duijn.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De Telegraaf wist maanden geleden al te melden dat Ajax niet kon voldoen aan de hoge financiële eisen van Knutsen. De Noorse coach heeft bij Bodø/Glimt zeer lucratieve bepalingen in zijn contract, die hem laten meeverdienen aan grote uitgaande transfers bij de club. In Nederland is dat zeer ongebruikelijk en Ajax wilde daar niet in meegaan.

Bosz liet in het voorjaar duidelijk doorschemeren open te staan voor een terugkeer bij Ajax. Voor veel supporters gold Bosz als 'droomkandidaat', maar de aanwezigheid van (voormalig) algemeen directeur Edwin van der Sar bemoeilijkte een stap naar Ajax.

Bosz vertrok in 2017 met een conflict bij Ajax. Van der Sar wilde geen gehoor geven aan het dringende verzoek om zijn technische staf te wijzigen: Bosz vond de situatie met onder meer zijn assistent Dennis Bergkamp onwerkbaar geworden.

Mislintat heeft in het openbaar nooit een woord gesproken over Knutsen, maar stelde vrij snel nadat duidelijk was dat de Noor onhaalbaar was, Steijn aan. Bij de presentatie van laatstgenoemde zei Mislintat onder meer: "Maurice heeft bij alle clubs waar hij werkzaam was veel betere resultaten behaald dan vooraf werd verwacht. Hij is een overperformer."