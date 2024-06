Mislintat haalt Bundesliga-sensatie voor bijna 20 miljoen naar Borussia Dortmund

Mislintat haalt Bundesliga-sensatie Serhou Guirassy voor bijna 20 miljoen naar Dortmund

Borussia Dortmund heeft Serhou Guirassy zo goed als zeker binnen, zo verzekert transfermarktexpert Fabrizio Romano woensdag. De aanvaller van VfB Stuttgart heeft zijn jawoord gegeven aan BVB, dat de ontsnappingsclausule van 17,5 miljoen euro in het tot medio 2026 lopende contract van Guirassy bij Stuttgart.

Romano meldde eind mei al dat Dortmund vol inzet op de komst van Guirassy, afgelopen seizoen goed voor 28 doelpunten in de Bundesliga. De 28-jarige aanvaller uit Guinee moest alleen Harry Kane (36 treffers) voor zich dulden in het topscorersklassement in Duitsland.

Mede door het uitstekende seizoen van Guirassy eindigde Stuttgart op de tweede plaats in de Bundesliga. Hierdoor spelen die Schwaben na de zomerstop in de Champions League. Stuttgart maakt zich voor het eerst sinds het seizoen 2009/10 op voor het miljardenbal.

Het gerenommeerde Transfermarkt gaf goed weer hoe de waarde van Guirassy als een komeet omhoog is geschoten. Begin dit seizoen vertegenwoordigde de spits nog een waarde van veertien miljoen euro, inmiddels schat de website zijn waarde op veertig miljoen euro.

Gelukkig voor Borussia Dortmund, en helaas voor Stuttgart, zit er in het contract van de Guinees een ontslagclausule tussen de 17,5 en 18 miljoen euro. Dat maakt de transfer voor die Borussen nog aantrekkelijker.

Sven Mislintat bekleedt sinds eind april weer een technische functie bij BVB. De voormalig technisch directeur van Ajax helpt sportief directeur Lars Ricken bij het plannen van de selectie. Vorige zomer toonden de Amsterdammers ook kortstondig interesse in de diensten van Guirassy., maar een deal kwam toen niet van de grond.

Füllkrug

Volgens Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sport onderzoekt Stuttgart juist de mogelijkheden om Niclas Füllkrug over te nemen van Dortmund. De 31-jarige aanvaller scoorde reeds tweemaal voor Duitsland op het EK in eigen land.

Stuttgart ziet Füllkrug als een concrete optie, al is het afwachten of de nummer twee in de Bundesliga van afgelopen seizoen een eerste bod gaat neerleggen in het Signal Iduna Park. Er moet sowieso een transfersom worden betaald, want Füllkrug ligt tot medio 2026 vast in Dortmund.

