‘Miskoop’ nog niet weg: ‘Zijn zaakwaarnemer adviseert: blijf gewoon bij Ajax’

Maandag, 7 augustus 2023 om 19:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:44

Ajax hoopt deze zomer afscheid te nemen van Jorge Sánchez, maar de 25-jarige rechtsback staat daar niet om te springen. Volgens Mike Verweij van De Telegraaf adviseert de zaakwaarnemer aan Sánchez om de concurrentiestrijd met Devyne Rensch aan te gaan. "Ik ben er nog niet helemaal van overtuigd dat Sánchez weggaat", zegt Verweij in de podcast Kick-off.

Sánchez werd vorig jaar zomer op het laatste moment aan de selectie van Ajax toegevoegd. De Mexicaan geldt met een transfersom van ongeveer vijf miljoen euro als een van de duurste rechtsbacks uit de clubhistorie, maar kon het in zijn eerste seizoen totaal niet waarmaken. Sánchez leek deze zomer op weg naar de uitgang van de Johan Cruijff ArenA, maar zover is het nog niet. "Zijn management heeft ook tegen hem gezegd: 'Blijf nou gewoon, want Rensch speelt ook niet de pannen van het dak'", weet Verweij.

De journalist kan zich vinden in het standpunt van het management van Sánchez. "Sterker nog, Rensch was vorig seizoen heel matig. Die begon nu naar mijn mening in de deze voorbereiding wel goed, maar tegen Borussia Dortmund vond ik hem zondag zwak." Ajax verloor die wedstrijd met 3-1. Sánchez kwam deze voorbereiding door zijn deelname aan de Gold Cup met Mexico nog niet in actie voor Ajax. Het Braziliaanse Botafogo zou voor hem in de markt zijn.

Verweij begrijpt het als de rechtsback de concurrentie met Rensch aan zou durven. "Waarom zou Jorge Sánchez, die op de gewonnen Gold Cup alle wedstrijden in de basis startte, geen kans maken op een basisplek bij Ajax? Er is een nieuwe trainer en er zijn meer spelers geweest die een aanpassingsperiode nodig hadden: David Neres had lang nodig, net als Lisandro Martínez en Edson Álvarez. Die hebben in het begin ook op de bank gezeten, dus wie weet komt het nog met Sánchez. Maar ik twijfel wel of het een echte Ajax-back is. Ik vind het ook heel gek dat ze geen goede backs opleiden, want dat lijkt me niet zo heel ingewikkeld."