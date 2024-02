Minteh geeft uitsluitsel over zijn prachtige goal voor Feyenoord: bewust of niet

Yankuba Minteh noemt de winnende goal die hij zondag maakte tegen Almere City FC (0-2 winst) de mooiste uit zijn leven. De negentienjarige aanvaller, die wordt gehuurd van Newcastle United, besliste de wedstrijd met een fenomenale chip richting de verre kruising. Even werd getwijfeld aan de intenties van Minteh, maar de vleugelspits geeft zelf duidelijkheid. "Het was een bewust schot", aldus de vleugelspits tegenover ESPN.

Feyenoord had het zwaar in het Yanmar Stadion. Minteh kwam als invaller het veld op en haalde in de 72ste minuut prachtig uit. "Ja, het was heel belangrijk voor het team. De wedstrijd leek dood te gaan, toen kwam ik erin en probeerde mijn best te doen voor het team. Ik kwam erin en in scoorde." In blessuretijd tikte de rechtsbuiten ook nog een voorzet van Calvin Stengs binnen.

Almere City-aanvaller Rajiv van La Parra vermoedde direct na afloop dat de 0-1 van Minteh eigenlijk bedoeld was bedoeld als voorzet. "Nee, het was een bewust schot op doel. De keeper kwam een beetje zijn doel uit en stond daardoor ver voor zijn doel gepositioneerd. Ik wilde hem 'chippen' in de verre hoek."

Yankubah Minteh met een schitterende treffer voor Feyenoord: 0-1! ?? — ESPN NL (@ESPNnl) February 25, 2024

Mark van Rijswijk vraagt of dit een van de meeste goals uit Mintehs carrière is. "Dit is het mooiste doelpunt uit mijn leven", zegt de Gambiaan zelfs.

Minteh had al sinds september niet meer gescoord voor Feyenoord. "Het was een moeilijke periode waar ik uit probeerde te komen. Ik ben ook een tijdje geblesseerd geweest. Nu ben ik weer terug en wil ik blijven scoren."

Kritiek van buitenaf kreeg Minteh niet zo mee. "Nee, ik concentreer me niet op wat er in de media gezegd wordt. We doen iedere wedstrijd ons best en ik volg niet wat er in de media gezegd wordt. Het was vandaag ook een moeilijke wedstrijd."

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties