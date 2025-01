Miliano Jonathans wordt 'verrast' door FC Utrecht-trainer Ron Jans: 'Er zat wel wat kracht bij'

Miliano Jonathans heeft zijn eerste werkdag bij FC Utrecht achter de rug. De aanvaller, die overkwam van Vitesse, laat in gesprek met ESPN weten hoge verwachtingen te hebben van zijn nieuwe avontuur in de Eredivisie.

Jonathans was in de eerste seizoenshelft één van de weinige lichtpuntjes bij Vitesse, dat er niet in slaagde zijn aflopende contract te verlengen. Jonathans, die goed was voor elf treffers en vier assists in de Keuken Kampioen Divisie, was toe aan een stap hogerop en FC Utrecht sloeg toe.

Op zijn eerste training moest Jonathans, zoals gewoonlijk voor nieuwe spelers, door een tunnel van spelers het veld op. Daarbij kreeg hij een flinke duw van trainer Ron Jans. "Ik had helemaal niet verwacht dat hij een duw zou geven”, lacht Jonathans.

“Dus ik raakte een beetje uit balans. Er zat wel wat kracht bij, dat had ik niet verwacht. Maar het hoort erbij. Het is leuk met de jongens onder elkaar." De twintigjarige Jonathans merkte direct dat het tempo bij Utrecht hoger ligt dan bij Vitesse.

“Ik merkte al wel verschil in intensiteit op de training. Het tempo ligt ook hoger. Ik probeer mezelf zo goed mogelijk te laten zien en dan hoop ik zo snel mogelijk een kans te krijgen.”

Jonathans, een geboren Arnhemmer, blikte ook nog even terug op zijn vertrek bij Vitesse. "De laatste thuiswedstrijd was een emotionele dag. Daarna heb ik het wel echt naast me kunnen leggen. Ik moest de stap maken voor mezelf en als speler."

"Nu ligt de focus op Utrecht en ik heb er super veel zin in." Jonathans speelde al 19 wedstrijden in de Eredivisie voor Vitesse en kan op 12 januari nummer 20 bijschrijven. Dan gaan de Domstedelingen op bezoek bij Feyenoord, dat slechts één puntje minder heeft dan Utrecht.