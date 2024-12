Miliano Jonathans niet naar Twente, maar alsnog op weg naar de Eredivisie: 'Transfer snel afgerond'

Miliano Jonathans lijkt Vitesse te gaan inruilen voor FC Utrecht. Dat meldt De Telegraaf donderdagavond op basis van meerdere bronnen. Jonathans leek lange tijd op weg naar FC Twente, maar eerder op donderdag werd bekend dat die transfer definitief niet doorgaat.

"Vitesse gaat zo'n 600.000 euro ontvangen voor Miliano Jonathans, die per se niet na dit seizoen transfervrij wilde vertrekken en de keuze heeft gemaakt voor FC Utrecht. Ook FC Twente was in de markt. De transfer zal op korte termijn worden afgerond", meldt Jeroen Kapteijns van De Telegraaf op X.

Het contract van de aanvaller in Arnhem loopt komende zomer af. Om nog wat aan hem te kunnen verdienen, wil Vitesse hem deze winter proberen te verkopen. De voorkeur van Jonathans gaat dus uit naar een stap naar Utrecht.

De afgelopen weken werd Jonathans hardnekkig gelinkt aan Twente. Donderdag liet Arnold Bruggink, technisch directeur van de club uit Enschede, echter aan RTV Oost weten dat die overstap van de baan is.

“We kunnen en willen niet mee met hun eisen”, liet Bruggink voorafgaand aan het Europa League-duel met Olympiakos optekenen. “Hij kiest niet voor ons, dat is wat we weten.”

Nu lijkt het erop dat de linksbenige rechtsbuiten, wiens marktwaarde door Transfermarkt wordt geschat op 900.000 euro, dus voor een andere Eredivisie-club kiest. Onder meer sc Heerenveen, AZ, KAA Gent en RSC Anderlecht zouden ook geïnteresseerd zijn in hem.

Jonathans debuteerde in april 2022 op achttienjarige leeftijd in de Eredivisie. Inmiddels staat de teller op 38 officiële wedstrijden namens Vitesse. Jonathans miste het grootste gedeelte van het afgelopen seizoen wegens een zware kruisbandblessure.

Het jeugdexponent van Vitesse kan ook wat betreft zijn interlandcarrière kiezen. De Indonesische voetbalbond heeft hem benaderd en zou zijn dribbels graag in het nationale elftal zien. Jonathans wil dit seizoen echter nog geen definitieve keuze maken.