Miliano Jonathans staat voor winterse transfers: ‘Deze twee clubs zijn concreet’

Vitesse-talent Miliano Jonathans lijkt de Arnhemmers in de winterstop te gaan verlaten. De rechtsbuiten heeft een aflopend contract. Het noodlijdende Vitesse moet de uitblinker daarom in de winter verkopen. Twee ploegen tonen concrete interesse, zo meldt Jonathans bij Omroep Gelderland.

Jonathans zou in de belangstelling staan van FC Twente, Heerenveen, FC Utrecht en AZ. Twente en Utrecht zouden het meest concreet zijn.

"Kijk, het liefst was ik gewoon hier bij mijn club gebleven", vertelt Jonathans. "En had ik met Vitesse in de subtop van de eredivisie gespeeld. Het is zo jammer dat we in deze moeilijke situatie zitten. Ik denk dat het tijd nodig heeft, maar dat het wel weer goed komt."

De aanvaller met Indonesische roots heeft inmiddels met zowel Ron Jans als Joseph Oosting gesproken. “Allebei goede personen", reageert de linkspoot. "Voor mij is die klik superbelangrijk. Ja, deze twee clubs zijn inderdaad wel concreet", bevestigt Jonathans.

Trainer John van den Brom baalt van het aanstaande vertrek van zijn sterspeler. “We hadden het contract veel eerder moeten verlengen", stelt hij. “Als club hadden we natuurlijk nooit in de situatie moeten komen dat hij uit zijn contract loopt. Toen hij geblesseerd was, heeft Vitesse verzuimd dat te verlengen. Dat hebben we intern ook besproken en het is iets om van te leren.”

“Wat ik hem aanraad? Dat heeft hij mij ook gevraagd, maar dat kan ik niet doen. Ik hoop dat het een keuze is die hem weer een impuls geeft. Een nieuwe stimulans. Bij FC Twente loopt veel kwaliteit op zijn positie. Maar cruciaal is wel dat hij een club kiest waar hij speeltijd krijgt. Dat heeft hij namelijk nodig”, adviseert Van den Brom.

"Ik denk dat ik me ook in de eredivisie bij clubs als Twente en Utrecht kan onderscheiden", aldus Jonathans. "Ik had ook nooit verwacht dat het in dit half jaar zo snel zou gaan. Speeltijd is nu inderdaad belangrijk. Maar er moet ook een duidelijk plan liggen. En het gevoel moet goed zijn."