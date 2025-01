Mike Verweij ziet ideale speler voor Ajax in de Eredivisie: 'Ik zou hem altijd halen'

Mike Verweij zou Ajax zijnde niet in zee gaan met Raúl Moro, zo stelt hij maandag in de podcast Kick-off van De Telegraaf. In plaats van de Spanjaard ziet de journalist een geschikt alternatief in de Eredivisie lopen, al kan collega Valentijn Driessen zich niet vinden in de woorden van Verweij.

Ajax bereikte afgelopen weekend een mondeling akkoord met Moro, de 22-jarige buitenspeler van Real Valladolid. Moro kan in de Johan Cruijff ArenA voor 4,5 jaar tekenen. De bal ligt nu bij Ajax, dat een akkoord moet zien te sluiten met Real Valladolid. Volgens Verweij willen de Amsterdammers 7 miljoen euro betalen, exclusief prestatiebonussen.

Voorlopig is er van een akkoord tussen de clubs overigens nog geen sprake en Verweij vraagt zich hardop af of dat er in de huidige transferperiode nog wel gaat komen. De journalist zou liever een andere speler naar Amsterdam zien komen, namelijk Ruben van Bommel.

“Gebruik het geld van Moro gewoon om Ruben van Bommel te halen”, zo stelt Verweij in de podcast. “Ik denk wel dat AZ liever niet aan Ajax verkoopt, maar geef dan iets meer uit. Ik zou altijd voor die optie gaan.”

Driessen ziet er weinig in om Van Bommel in te lijven, zelfs als Ajax de buitenspeler van AZ kan betalen. “Wat gaat er dan met Mika Godts gebeuren? Als je Van Bommel haalt komt één van die twee spelers op de bank te zitten.”

“Aan Van Bommel halen heb je dus weinig. Je kan beter iemand halen die ook bereid is om op de bank achter Godts te zitten. Godts moet je wel de ruimte geven om zich door te ontwikkelen, want daar zit wel je toekomstige kapitaal.”

“Ook sportief heb je trouwens veel aan Godts, want het is echt wel een leuke buitenspeler waar continu dreiging van komt. Als hij op de bank komt te zitten, dan span je het paard achter de wagen”, besluit Driessen.