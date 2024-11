Mike Verweij zag één Ajax-speler van 'Champions League-niveau'; Valentijn Driessen plaatst direct een kanttekening

Mike Verweij is lovend over Brian Brobbey, die donderdagavond in het thuisduel met Maccabi Tel Aviv (5-0) sinds lange tijd weer eens scoorde voor Ajax. De 22-jarige spits, verantwoordelijk voor de 4-0, was van ‘Champions League-niveau’, zegt de Ajax-watcher van De Telegraaf in de podcast Kick-off. Valentijn Driessen plaatst wel direct een kanttekening.

“De trainer van Maccabi had tegen een ‘Champions League-ploeg’ gespeeld”, doelt Verweij op de woorden van Zarko Lazetic op de persconferentie na afloop. “Het was topniveau. Maar dat Maccabi het niveau vierde divisie was, dat vertelde hij er niet bij. Dat was niet zo heel veel. Dat doet niks af aan de uitstekende prestatie van Ajax, hoor.”

“Nou, dat doet wel wat af”, haakt Driessen in. “Als je tegen een hele zwakke tegenstander speelt, dan is je eigen prestatie natuurlijk veel minder waard dan wanneer je tegen een goed elftal speelt.” Verweij zag hoe Ajax via Bertrand Traoré op voorsprong kwam tegen de Israëliërs. “Daarvoor hadden ze ook al met 1-0 voor kunnen komen.”

“Vervolgens kregen ze de 1-1 om de oren, al werd die denk ik wel terecht afgekeurd. Daar moet je wel een beetje geluk bij hebben, want Daniele Rugani schoot die bal gewoon in zijn eigen doel, alleen stond er net achter hem iemand buitenspel. Die nam wel deel aan het spel.” Driessen: “Het is wel de flow, hè. Waar Ajax nu in zit. Dat dat soort dingen allemaal mee zitten. Normaal gesproken is het 1-1 en dan word je daarna opgerold door die Israëliërs”, zegt de journalist met een knipoog.

Presentator Pim Sedee vraagt welke spelers van Ajax van Champions League-niveau zijn. “Donderdag was Brobbey dat zeker”, is Verweij stellig. “En dat komt niet alleen door de 4-0 die hij behoorlijk hard tegen de touwen schoot waarmee hij al zijn frustratie eruit ramde, ook daarvoor zag je een hele andere Brobbey dan je ooit hebt gezien. Ik wil niet zeggen dat hij nooit fit is geweest, maar hij oogt nu wel heel erg scherp en fit.”

“Hij speelde zowaar in de rol van aangever. Die 1-0... Die Israëliërs hebben Ajax niet heel goed geanalyseerd, want Brobbey gebruikt iedereen als draaischijf. Die verdediger liet zich echt in de luren leggen. Brobbey draaide goed weg en gaf de bal op een presenteerblaadje aan Traoré. Die tweede goal was echt tiki-taka.”

Driessen denkt dat Brobbey onlangs advies van iemand heeft gekregen. “Ik weet niet wie het tegen hem heeft gezegd, maar er is iemand die hem waarschijnlijk toch heeft geraakt door te zeggen: ‘Je moet gewoon minder dat duel aangaan en minder bezig zijn met knokken en vechten. Je moet meer bezig zijn met: hoe kan ik zo makkelijk mogelijk, zonder contact, doorgaan waardoor ik zelf ook niet elke keer op de grond hoef te gaan liggen?’”

“Het was vooral heel leuk om te zien dat je na de goal van Brobbey al zijn teamgenoten in volle sprint naar hem toe zag rennen”, neemt Verweij het weer over. “Iedereen gunde hem dit doelpunt. Hij werd ook heel luid toegezongen.” Toch gaat Driessen niet helemaal mee in de lofzang over Brobbey.

“Het blijft Maccabi hè, Mike. Dit is de tweede goal die hij maakt. Die andere was tegen een stelletje amateurs uit Polen (Jagiellonia Bialystok, red.). Nu scoort hij tegen een ploeg uit Israël die zelfs zou misstaan in de Eerste Divisie. Dat moet je wel meenemen. Het gaat straks om FC Twente.”