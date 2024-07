Mike Verweij waarschuwt: ‘Dan komt het voortbestaan van Ajax in gevaar’

De financiële situatie bij Ajax is zorgelijker dan men denkt, zo zegt Mike Verweij in de voetbalpodcast Kick-off van De Telegraaf. Volgens de journalist is dat binnen de club wel bekend, maar buiten de club nog niet. Verweij weet dat de mogelijkheden die Ajax heeft op de transfermarkt gering zijn.

Het transfergerucht over Daniele Rugani (Juventus) komt volgens Verweij niet uit de lucht vallen. “Dat is een naam die opduikt, maar er gaan de komende tijd nog heel veel meer namen opduiken rondom Ajax. Dat is omdat Ajax met heel veel spelers contact legt, omdat de club in een moeilijke spagaat zit.”

“Intern begint dat heel langzaam door te dringen”, gaat Verweij verder. “Maar de financiële situatie van Ajax is gewoon heel veel slechter dan iedereen denkt en weet. Intern komt dat besef, maar extern, en vooral bij de fans, nog niet.”

Verweij komt vervolgens met een voorbeeld op de proppen. “Ik kreeg vanochtend geschetst dat wanneer Ajax voor 120 miljoen euro verkoopt, ze ongeveer 50 miljoen kunnen herinvesteren. Daarnaast moet van alle salarissen minstens een derde af.”

“Anders gaat Ajax met 120 kilometer per uur op het ravijn af en dan komt het voortbestaan van de club in het gevaar. Er is echt totaal onverantwoord beleid gevoerd, dat is goedgekeurd door de commissarissen. Dat is gewoon pokeren geweest”, aldus Verweij.

De naam van Rugani valt wel degelijk bij Ajax, zo bevestigt Verweij na zijn betoog. “Maar zo staan er inmiddels twintig namen op een lijstje. Er worden ook contacten gelegd en zaakwaarnemers worden gebeld om te vragen hoe de situatie zit bij sommige spelers. Ajax moet echt anticiperen, want er gaan ook veel spelers bij Ajax door de vingers glippen omdat ze nu nog niets kunnen of mogen.”

De supporters van Ajax zullen geduld moeten hebben. “Pas als er een aantal spelers verkocht zijn, kan Ajax een heel klein deel herinvesteren. Dan gaat er pas geschakeld worden. Er is dus wel contact gelegd met Rugani, maar ook met vijf andere centrale verdedigers, want je hebt best kans dat hij over een week al niet meer beschikbaar is. Dat is wel heel erg pijnlijk. Het wordt echt een heel moeilijk jaar voor Ajax.”

