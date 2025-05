Mike Verweij oppert trainersduo bij Ajax: 'Ze hebben het eerder al geweldig gedaan'

Erik ten Hag was de belangrijkste kandidaat binnen Ajax om Francesco Farioli op te volgen. Dat meldt Mike Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Het was dan ook een grote domper voor de Amsterdammers dat Ten Hag uiteindelijk koos voor een dienstverband bij Bayer Leverkusen.

Nadat Farioli bekendmaakte na dit seizoen te vertrekken bij Ajax, werden er drie namen veelvuldig genoemd als mogelijke opvolger: Ten Hag, Paul Simonis en Michael Reiziger. De kans dat het één van die drie wordt is inmiddels echter nihil.

Ten Hag heeft inmiddels een contract getekend bij Leverkusen, terwijl Simonis en Reiziger hun contract hebben verlengd bij respectievelijk Go Ahead Eagles en Jong Oranje. Volgens Verweij is Reiziger overigens nog helemaal niet gepolst door Ajax. “Ik had even wat mensen gesproken rondom Reiziger. Reiziger is nog niet gepolst, maar misschien dat hij in de tussentijd wel gepolst is.”

Hoe dan ook lijkt het erop dat Ajax verder moet zoeken. “Ajax wil de komende dagen benutten om met heel veel mogelijke kandidaten gesprekken te voeren”, vertelt Verweij. “Ten Hag was echt de nummer één kandidaat. Ik las ook ergens dat hij niet geïnteresseerd zou zijn in Ajax, maar dat is onzin. Hij gaf aan dat wel degelijk te willen als Leverkusen niet door zou gaan. Dat was wel duidelijk zijn eerste keus.”

“Toen dat doorging viste Ajax achter het net en moesten ze verder gaan kijken. Dat was echt wel een domper, hoor. Ajax had goede hoop om Ten Hag wel binnen te kunnen halen. Ook gezien de goede relatie van Alex Kroes en Kees Vos, van SEG (managementbureau, red.). Danny Blind zit bij SEG, Erik ten Hag zit bij SEG, dus dat leek een inkoppertje. Alleen Ten Hag wil z’n internationale carrière nog niet opgeven.”

De komende periode gaat Ajax met veel verschillende kandidaten gesprekken voeren, weet Verweij. “Ze zullen zich in eerste instantie op Nederlandse trainers oriënteren. Je hoort toch dat er wel wat twijfel is over Simonis, of hij er wel klaar voor is. Misschien kan hij het met een oude bekende van hem doen: Kees van Wonderen. Bij het Nederlands elftal gezeten, bij Schalke gezeten…”

“In combinatie met Simonis, waarbij Simonis de assistent was en Van Wonderen de hoofdtrainer, hebben ze het geweldig gedaan. En ik denk dat Kees van Wonderen niet eens te groot zou zijn om de assistent van Simonis te worden. Maar het zou wel heel bijzonder zijn met zijn Feyenoord-verleden.”

“Uiteindelijk zal er wel op korte termijn een beslissing worden genomen. Ik sluit daarbij niet uit dat ze uiteindelijk toch bij een buitenlander terechtgekomen, want in Nederland is de spoeling natuurlijk wel dun”, besluit Verweij.