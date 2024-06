Mike Verweij onthult de opmerkelijke positie waar Brian Brobbey speelde tijdens oefenduel Nederlands elftal

Brian Brobbey werd in het oefenduel van het Nederlands elftal met TSV Havelse (6-1 winst) als linksbuiten geposteerd. Dat vertelt Mike Verweij in de podcast Kick-Off van De Telegraaf.

“Brian Brobbey werd in het partijtje met die amateurs alleen als linksbuiten gebruikt”, weet Verweij. “Dat is natuurlijk wel heel vervelend voor zo’n jongen. Want dan weet je in ieder geval dat je niet meer in de plannen van Ronald Koeman voorkomt als spits”, doet de journalist alvast een voorspelling over het perspectief voor Brobbey de rest van het toernooi.

De Ajax-spits maakte dit EK nog geen enkele speelminuut bij Oranje. Hetzelfde geldt voor collega-spits Joshua Zirkzee, terwijl ook mannen als Steven Bergwijn, Matthijs de Ligt, Ryan Gravenberch, Ian Maatsen en Daley Blind het reservehesje nog niet uit hoefden te doen.

Brobbey was, klaarblijkelijk als linksbuiten, wel trefzeker in het met 6-1 gewonnen oefenduel. Wout Weghorst (2x), Micky van de Ven (2x) en Jeremie Frimpong namen de andere treffers voor hun rekening.

Maar als linksbuiten hoeft Brobbey niet op speeltijd te rekenen, denkt Verweij. “Gakpo speelt er, Depay wil er spelen, Donyell Malen wil er graag spelen, Steven Bergwijn wil er graag spelen”, zo somt hij alternatieve keuzes voor Koeman op. “En dan komt Zirkzee erachteraan. Dus dan weet Brobbey wel hoe laat het is.”

Dat Brobbey in de achtste finale tegen Roemenië überhaupt gaat spelen is een illusie, zo denkt de journalist. “Dat gaat zéker niet gebeuren. Brobbey heeft natuurlijk de pech gehad dat hij geblesseerd raakte aan zijn hamstring."

Verweij verplaatst zich even in de schoenen van de fysiek ijzersterke aanvalsleider. "Ik denk dat hij beter naar Amsterdam kan gaan om lekker met Farioli te gaan trainen en zich voor te gaan bereiden op het nieuwe seizoen, want ik vermoed dat hij geen minuten gaat maken”, aldus de Ajax-watcher.

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties