Mike Verweij noemt één belangrijk obstakel voor komst Wout Weghorst naar Ajax

Wout Weghorst zit nog altijd in de wachtkamer. De spits werd de afgelopen weken veelvuldig in verband gebracht met een transfer naar Ajax, maar er komt vooralsnog geen schot in de zaak. Mike Verweij noemt in de podcast Kick-off van De Telegraaf een belangrijke obstakel dat de komst van Weghorst in de weg staat: Chuba Akpom.

“Akpom speelde in Servië wel mee, maar eigenlijk ook weer niet. Ajax speelde gewoon met tien man”, zo beschrijft Verweij het optreden van de Engelse spits in de wedstrijd tegen FK Vojvodina van vorige week. “Toen werd wel duidelijk dat Ajax daar heel snel vanaf wil en moet.”

Volgens Verweij is het voor de eventuele komst van Weghorst naar Amsterdam noodzakelijk dat er een spits vertrekt. Dat zal dus Akpom moeten worden. “Als Brobbey of Akpom niet vertrekt, wordt de komst van Weghorst gewoon heel moeilijk. Dus Akpom zal echt weg moeten, om de weg vrij te maken voor Weghorst.”

Het verkopen van Akpom zal echter geen makkelijke klus worden, zo weet Verweij. Ajax krijgt namelijk geen serieuze aanbiedingen voor de 28-jarige spits uit Londen. “Het loopt nog niet storm aan belangstelling, dus Weghorst zit nog altijd in de wachtkamer”, aldus Verweij.

Daarna wordt tijdens de podcast gevraagd of Brobbey en Weghorst wel samen gaan in de selectie van Ajax, daar beide spitsen zullen hopen op een basisplaats. “Dat is toch wat je wil als trainer”, reageert Verweij.

“Ze zullen allebei niet de makkelijkste zijn, maar misschien is er ook wel een systeem te bedenken waarin ze samen zouden kunnen spelen”, vervolgt hij. “Tegenwoordig is het ook zo dat trainers roepen ‘voor die wedstrijd is die speler meer geschikt en voor die wedstrijd die andere speler’.”

“En Brobbey is niet altijd fit geweest, dus dat speelt ook wel mee. Al heeft hij afgelopen seizoen natuurlijk best veel gespeeld. En veel wedstrijden wel negentig minuten of in de richting daarvan. Maar ik snap dat je als verdediger van Groningen of NAC niet heel blij wordt als je Brobbey en Weghorst over je heen krijgt. Dus ik snap wel dat Ajax daarvoor wil gaan”, besluit Verweij.

