Mike Verweij kijkt op van uitlating Arne Slot: ‘Het was een Maurice Steijntje’

Maandag, 4 december 2023 om 19:51 • Mart van Mourik

Mike Verweij vindt enkele uitlatingen van Arne Slot enigszins onhandig, zo maakt de journalist duidelijk in de podcast Kick-off van De Telegraaf. Voorafgaand aan de topper tegen PSV liet de trainer van Feyenoord weten dat de Eindhovenaren meerdere spelers hebben die hij eigenlijk had willen kopen. Onhandig, concludeert Verweij.

“Wat ik las, al ben ik er zelf niet bij geweest, is dat Slot een Maurice Steijntje deed”, zo begint Verweij in de podcast. “Hij zei dat hij zes andere spelers had willen en kunnen hebben die PSV wél heeft. Daarmee zeg je ook wel iets over je eigen selectie.” Voormalig Ajax-coach Steijn sprak eerder dit seizoen zijn onvrede uit over zijn eigen selectie.

“Hij gaf aan dat hij geïnteresseerd was in spelers die PSV uiteindelijk wél gekocht heeft. Dat zeg je natuurlijk omdat je dan vindt dat PSV betere spelers heeft en daarmee val je indirect ook een beetje je eigen spelersgroep af. Dat vind ik niet zo heel handig.”

De journalist van de krant refereert met zijn uitspraken aan de persconferentie van afgelopen vrijdag. “Ik weet niet of ik ze wilde hebben, maar ik kan moeilijk ontkennen dat Feyenoord met die spelers is bezig geweest”, zei Slot.

“Guus Til is natuurlijk bekend. Ik heb inderdaad met Jerdy Schouten gesproken. Ik heb inderdaad met Ricardo Pepi gesproken, en de andere jongens ook”, zo benadrukte de coach van de Rotterdammers.

Op de persconferentie werd Slot geconfronteerd met een artikel uit het Algemeen Dagblad, waarin onthuld werd dat de trainer inderdaad met liefst zes spelers had gesproken die nu voor PSV uitkomen.

Naast Til, Pepi en Schouten was Feyenoord eveneens geïnteresseerd in Joey Veerman, Noa Lang en Hirving Lozano.