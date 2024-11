Mike Verweij: 'Hij ziet wat anderen verdienen en wil dat ook, maar dat kan niet bij Ajax'

Ajax en Devyne Rensch bevinden zich in lastige contractonderhandelingen, zo weet Mike Verweij in de podcastserie Kick-Off van De Telegraaf te melden. De rechtsback heeft een aflopende verbintenis en zou die graag opgewaardeerd zien worden, aldus de journalist.

Rensch is 21 jaar oud maar beschikt toch ook al over een behoorlijk grote berg aan ervaring in de hoofdmacht van Ajax. In november 2020 maakte de rechtervleugelverdediger op zeventienjarige leeftijd zijn debuut bij de Amsterdammers.

Hij kwam toen als vervanger van Noussair Mazraoui binnen de lijnen in het met 0-5 gewonnen competitieduel met FC Emmen. Sindsdien hees de Oranje-jeugdinternational het shirt nog eens 144 keer over zijn schouders.

Nu loopt de in Lelystad geboren wingback echter komende zomer uit zijn contract in de Johan Cruijff Arena en heeft hij nog altijd niet een contractverlenging ondertekend. "Bij Ajax heb je het geval Devyne Rensch", rakelt Verweij in Kick-Off dat onderwerp op.

"Die loopt uit zijn contract, ziet wat anderen verdienen en verdient zelf nog niet heel veel. Hij wil meer gaan verdienen, maar dat kan op dit moment niet bij Ajax", wijst de journalist op de penibele financiële situatie van de hoofdstedelingen.

Ajax staat dus voor een dilemma, stelt Verweij. "En wat moet je dan? Moet je hem in de winter gaan verkopen? Of moet je echt voor de Champions League-plek spelen en zeggen: als hij transfervrij wegloopt is dat zonde, maar dan hebben we misschien Champions League."

"Dat zijn wel lastige afwegingen", concludeert de clubwatcher. Als alternatief op de rechtsbackpositie heeft Francesco Farioli onder meer Anton Gaaei tot zijn beschikking. Dat vindt Valentijn Driessen echter niks. "De beste positie van Gaaei blijft toch op de bank", meent hij.