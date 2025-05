Mike Verweij heeft nieuws over toekomst van Branco van den Boomen bij Ajax

Branco van den Boomen komt de komende maanden niet in actie voor Ajax. De middenvelder van Ajax moet aan zijn rug worden geopereerd, zo weet Ajax-watcher Mike Verweij te melden namens De Telegraaf.



Van den Boomen komt zodoende drie tot zes maanden niet in actie voor Ajax. Hij speelde zijn laatste wedstrijd voor Ajax op 13 maart tegen Eintracht Frankfurt (4-1 verlies). Toen speelde hij al met last van zijn rug.



De 29-jarige spelverdeler werd in de zomer transfervrij overgenomen van Toulouse. Zijn eerste seizoen in Amsterdam was geen succes te noemen. Mede dankzij de blessure aan zijn rug kwam hij slechts twaalf Eredivisie-duels in actie.



De speler is dinsdag geopereerd aan de beknelde zenuw. De spelverdeler mist dus het volledige begin van komend Eredivisie-seizoen.