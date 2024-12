Mike Verweij en Valentijn Driessen zouden één Nederlander ‘onmiddellijk naar Ajax halen’

Volgens Valentijn Driessen en Mike Verweij zou Ajax er goed aan doen om het aanschaffen van Marco Bizot te overwegen. De 33-jarige goalie liet afgelopen week, toen zijn Stade Brest het in de Champions League opnam tegen PSV, een prima indruk achter.

Bizot haalde afgelopen week de headlines van de Nederlandse kranten. De sluitpost keepte in Guingamp een uitstekende partij namens Stade Brest. Met een aantal puike reddingen hield hij tegen PSV zijn doel knap schoon en gidste hij de Fransen naar - met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid - de volgende Champions League-ronde.

“Hij is in ieder geval iets voor het Nederlands elftal”, oordeelt Mike Verweij als gevraagd wordt of Bizot een waardige keeper is voor de Nederlandse topclubs. Afgelopen interlandperiode waren Bart Verbruggen, Mark Flekken en Nick Olij de door Ronald Koeman geselecteerde doelmannen.

Volgens Valentijn Driessen zou Ajax Bizot echter zeker moeten overwegen. “Daar staat een keeper van 41 onder de lat (Remko Pasveer, red.). Dan kan ik me wel voorstellen dat je ogen op Bizot vallen.”

“Hij heeft vorig jaar een geweldig jaar gedraaid. Dit jaar gaat het iets minder, maar tegen PSV stond hij er. Dus het is wel een keeper die je zeker in de gaten kan houden”, voorziet Driessen technisch directeur Alex Kroes van transferadvies.

Ook Verweij denkt dat Ajax er goed aan zou doen om een belletje te wagen naar de zaakwaarnemer van Bizot. “Als hij dat niveau dat hij tegen PSV haalde elke week haalt, zou ik hem als Ajax echt onmiddellijk halen”, aldus de journalist.

Presentator Pim Sedee oppert dan dat PSV zijn situatie mogelijk ook in de gaten houdt, mocht Walter Benítez - die afgelopen zomer werd gelinkt aan Atlético Madrid - de Eindhovenaren verlaten. “Hij heeft zichzelf een goede dienst bewezen”, concludeert Driessen.

Hij plaatst daarbij direct een kanttekening. “Alleen aan de bal is hij een stuk minder. Dat is bij Brest niet nodig, maar in Nederland willen we graag van achteruit opbouwen. Dat is ook waarom Lars Unnerstall (FC Twente, red.) niet is geslaagd bij PSV.”