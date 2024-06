Mikautadze en FC Metz degraderen uit de Ligue 1 na late treffer Saint-Étienne

AS Saint-Étienne is komend seizoen te bewonderen in de Ligue 1. Les Verts verloren in reguliere speeltijd, mede door een treffer van Georges Mikautadze, met 2-1 van FC Metz. Omdat Saint-Étienne de heenwedstrijd met 2-1 won, moest er een verlenging aan te pas komen. Daarin maakte de nummer drie van de Ligue 2 vlak voor tijd de allesbepalende treffer: 2-2.

Metz kon de wedstrijd niet slechter beginnen. Pape Diallo raakte met een hooggeheven been de knie van Dennis Appiah en kreeg een directe rode kaart. Metz dreigde overlopen te worden, maar slaagde erin om toch nog voortvarend van start te gaan.

Lamine Camara wist de score na ruim een kwartier te openen voor Metz. De Senegalees was het eindstation van een fraaie aanval en wist bij de tweede paal in alle vrijheid binnen te tikken: 1-0.

Halverwege de eerste helft wist het tienkoppige Metz de voorsprong zelfs te verdubbelen. Irvin Cardona zette in de zestien een tackle in en moest dat bekopen met een strafschop. Mikautadze benutte de strafschop: 2-0.

Nog voor rust slaagde Saint-Étienne erin om de stand over twee duels weer gelijk te trekken. Het was Léo Petrot die bij de tweede paal kon binnenschieten nadat een corner verlengd werd: 2-1.

Na een uur dacht Saint-Étienne de cruciale 2-2 te maken via Yvann Macon. Er ging echter een streep door de treffer vanwege een overtreding in aanloop naar de uiteindelijk geannuleerde gelijkmaker.

Er moest een verlenging aan te pas komen en vlak voor het einde daarvan wist Saint-Étienne promotie naar de Ligue 1 te bewerkstelligen dankzij een treffer van Ibrahima Wadji in minuut 117. Zodoende zakt Metz af naar het tweede niveau.

