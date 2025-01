Mika Godts volgt Devyne Rensch op bij Ajax: 'Ze zien in mij de juiste persoon'

Mika Godts is de nieuwe seizoensambassadeur van de Ajax Foundation, zo maakt de club bekend via de officiële kanalen. De Belg zal samen met Ajax Vrouwen-speelster Nadine Noordam een ambassadeursduo vormen.

Godts treeft hiermee in de voetsporen van Devyne Rensch, die vorig seizoen de eretitel mocht dragen en afstevent op een vertrek uit de Johan Cruijff ArenA. "De Ajax Foundation is een goed initiatief", laat Godts optekenen.

"Ik vind het mooi wat de Ajax Foundation doet voor de maatschappij. Toen ik ervoor werd gevraagd heb ik direct 'ja' gezegd omdat ik me graag wil inzetten voor dit goede doel. Men ziet mij graag als het gezicht voor de Ajax Foundation. Ze zien in mij de juiste persoon om zich in te zetten voor de jeugd."

Godts legt uit wat zijn nieuwe rol concreet gaan inhouden. "Ik ga met de Ajax Foundation jongeren op scholen bezoeken. Naast het fysiek aanwezig zijn, wil ik die jongeren ook daadwerkelijk inspireren tijdens de projecten en hen helpen om hun dromen na te leven."

Godts heeft nog niet uitgebreid gesproken met Rensch over de rol. "We gaan het er zeker nog over hebben. Hij vertelde wel al dat hij het waardevol vond om zich in te zetten voor de Foundation."

"Ik heb mijzelf eerlijk gezegd wel moeten bijpraten. Na een introductie begreep ik dat de Foundation zich met name inzet voor jongeren op scholen in Amsterdam. De projecten spreken mij aan, waarbij het doel is de jongeren te inspireren en motiveren om hun talent te ontdekken en te ontwikkelen. Daar wil ik als seizoensambassadeur graag aan bijdragen."

Tot slot kwam Godts ook met een inspirerende boodschap voor de jeugd. "Nooit opgeven. Daarnaast vind ik dat je altijd in je dromen moet geloven. Je weet nooit wanneer ze uitkomen. Er zal altijd een kans komen om je droom waar te maken, dus blijf zo hard mogelijk werken."