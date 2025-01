'Mijn tijd bij Feyenoord is een hoogtepunt in mijn carrière geweest'

Bryan Linssen noemt zijn periode bij Feyenoord in gesprek met De Telegraaf ‘een hoogtepunt in zijn carrière’. De 34-jarige spits, die deze maand Urawa Red Diamonds inruilde voor NEC, was samen met Jens Toornstra aanwezig in De Kuip tijdens Feyenoord – Bayern München. Dat was de eerste thuiswedstrijd van de Rotterdammers die Linssen weer bezocht sinds zijn vertrek.

De spits kwam in de zomer van 2020 transfervrij over van Vitesse, maar beleefde een slecht eerste jaar. Onder Dick Advocaat werden de Rotterdammers slechts vijfde, waarna er in de play-offs om Europees voetbal een ticket voor de voorronde van de Conference League werd veiliggesteld. In de daaropvolgende zomer maakte Arne Slot de overstap naar De Kuip. Linssen bewaart goede herinneringen aan die samenwerking.

“Het is geweldig dat hij nu met Liverpool zo ver voor staat in de Premier League én Champions League. Het verbaast me niks, want ik heb hem van dichtbij meegemaakt en ik weet hoe goed hij is”, aldus de spits van NEC.

“Je moet altijd afwachten of hij het met topspelers ook zou kunnen. Maar Arne heeft de bijzondere kwaliteit dat mensen bij hem uit zijn hand eten. En daarnaast is hij ook tactisch nog eens enorm goed. Dat is een geweldige combinatie.”

“Het begint met de manier waarop hij met mensen omgaat. Als mens is Slot heel plezierig. Je ziet hoe spelers met hem weglopen. Ik ben onder hem mijn basisplaats bij Feyenoord kwijtgeraakt aan Cyriel Dessers, maar voor de manier waarop dat is gegaan, kon ik alleen maar respect hebben. Daardoor kon ik het makkelijker accepteren en loop je ook met hem weg, terwijl je niet speelt.”

Terugkeer in De Kuip

Linssen keerde deze week voor heel even terug in De Kuip, toen hij samen met Toornstra het duel met Bayern bezocht. Het tweetal werd goede vrienden bij Feyenoord en vormde het zelfbenoemde duo ‘LiTo BV’. “Het was ontzettend leuk om terug te komen bij Feyenoord met zijn tweeën. We hebben daar zoveel plezier gehad samen. Het was de eerste keer dat ik weer in De Kuip was sinds mijn vertrek bij Feyenoord. Ik was wel al eens een keer een bakje koffie gaan doen op het trainingscomplex 1908 om wat mensen te zien.”

“Mijn tijd bij Feyenoord is een hoogtepunt in mijn carrière geweest. Ik heb meerdere mooie momenten gehad in mijn carrière, maar ik heb er altijd naartoe gewerkt om bij een topclub te komen. Qua prestaties was het misschien niet altijd wat je verwacht van een topclub, maar in het eerste jaar met Slot speelden we heel erg goed en haalden we de Conference League-finale. Iedereen werd weer heel enthousiast over Feyenoord. Dat zijn dingen die je nooit meer zal vergeten.”

Linssen kwam in twee seizoenen tot 91 wedstrijden namens de Rotterdammers. Daarin was hij goed voor 28 doelpunten en 16 assists. Deze maand tekende hij een contract tot medio 2026 bij NEC, dat momenteel op de elfde plaats staat in de Eredivisie.