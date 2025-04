Tottenham Hotspur en Eintracht Frankfurt houden elkaar in evenwicht in de heenwedstrijd in de kwartfinale van de Europa League: 1-1. Hugo Ekitike en Pedro Porro waren verantwoordelijk voor de treffers.



Na amper zes minuten spelen was het Eintracht Frankfurt dat enigszins verrassend op voorsprong kwam. Ekitike kreeg de bal op links aangespeeld en dribbelde op volle snelheid richting het doel van Tottenham Hotspur. De Fransman zag verschillende ploeggenoten bijsluiten en sneed behendig naar binnen. Het schot van de 22-jarige spits was Spurs-doelman Guglielmo Vicario te machtig: 1-0.

Nog voor rust herstelde de ploeg van Ange Postecoglou de schade. Porro tikte een voorzet schitterend achter het standbeen binnen met zijn chocoladebeen en vierde dat door de bal onder zijn shirt te doen: 1-1.

Na rust begon Spurs te stormen. Eerst raakte Luca Bergvall de paal en even later zag aanvoerder Son Heung-Min Eintracht Frankfurt-doelman Kauã Santos katachtig redding brengen. Uit de hoekschop die volgde kopte Rodrigo Bentancur de bal op de lat. Micky van de Ven zag Tottenham Hotspur ondanks de vele kansen na rust niet meer scoren en kan zo met een gelijkspel op zak volgende week terugkeren op Duitse bodem.