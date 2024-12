Michy Batshuayi bezorgt Galatasaray zege in sensationeel doelpuntenfestijn

Brusselaar Michy Batshuayi was maandagavond de held van Galatasaray. De Belgische spits bezorgde zijn club in blessuretijd een zege tegen laagvlieger Trabzonspor: 4-3. Daardoor blijft het gat met naaste achtervolger Fenerbahçe liefst zes punten.

Bij koploper Galatasaray stonden grote namen als Fernando Muslera, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Dries Mertens en Baris Alper Yilmaz aan de aftrap. Mauro Icardi kampt nog altijd met een knieblessure, terwijl Victor Osimhen nog niet fit genoeg was om te starten.

Ook Davinson Sánchez en Batshuayi moesten genoegen nemen met een plek op de bank van Galatasaray. Vanuit de dug-out zagen zij hoe Mertens de thuisploeg een droomstart bezorgde.

Na een heerlijke steekbal van Yunus Akgün wist de kleine Belg Trabzonspor-doelman Ugurcan Cakir te verschalken: 1-0. Een knappe kopgoal van Ozan Tufan zorgde na ruim een kwartier voor de gelijkmaker: 1-1.

Gedurende het doelpuntenfestijn wist Akgün het mooiste doelpunt te maken. Een weergaloze krul liet Cakir kansloos: 2-1. Trabzonspor-aanvaller Simon Banza profiteerde vlak na rust van een grote fout van Abdulkerim Bardakci: 2-2.

Via opnieuw Tufan kwam de nummer vijftien van de Süper Lig zelfs op voorsprong in Istanbul: 2-3. Invaller Batshuayi schoot zijn club vier minuten na zijn entree vanaf elf meter op gelijke hoogte: 3-3.

In de slotfase bracht Galatasaray-trainer Okan Buruk zijn superster Osimhen alsnog. De Nigeriaan had aan vijftien minuten echter niet genoeg om het verschil te maken tegen het dappere Trabzonspor, maar Batshuayi deed dat wel. In de achtste minuut van de blessuretijd knikte de Belg raak: 4-3.