RKC Waalwijk kan de komende drie duels geen beroep doen op Michiel Kramer. De spits kreeg zaterdag in het treffen met AZ (0-3 verlies) een directe rode kaart na het uitdelen van een elleboogstoot aan Peer Koopmeiners en krijgt een schorsing van vier duels, waarvan één voorwaardelijk.

Kramer liet zich zaterdag van zijn allerslechtste kant zien. De spits van RKC werd in de rust ingebracht en deelde na zes seconden al een klap uit aan AZ-verdediger Seiya Maikuma. Dat werd slechts bestraft met een gele kaart.

“Een signaal afgeven”, concludeerde ESPN-verslaggever Milan van Dongen na afloop van de wedstrijd. ”Zoals je dat zo mooi noemt, ja”, reageerde Kramer met een glimlach op zijn mond.

In minuut 73 maakte Kramer het echter nog bonter door Koopmeiners een klap in zijn gezicht te geven. Ditmaal werd hij wel bestraft met een directe rode kaart. Het wangedrag van Kramer heeft ervoor gezorgd dat hij drie wedstrijden aan de zijlijn moet toekijken. RKC heeft het voorstel geaccepteerd.

Daardoor mist Kramer de duels met Willem II (uit), Sparta (thuis) en Ajax (thuis). De Poolse spits Oskar Zawada keert dan juist weer terug van zijn schorsing, die hij ontving nadat hij FC Groningen-doelman Etienne Vaessen een kopstoot had gegeven.

“En die tweede is natuurlijk dom”, doelt Kramer op de tik naar Koopmeiners, die hem direct rood opleverde. “Ik probeer hem op te zoeken naar achteren. Niet om bewust een elleboog te geven, maar om te kijken waar hij is. Ik kom tegen zijn hoofd aan, niet slim. Dus ik krijg een terechte rode kaart”, was Kramer na afloop van de wedstrijd schuldbewust.

Kramer liet weten spijt te hebben van zijn actie. “Mijn excuses richting de club, de staf, de spelers en de fans. Ik ben verantwoordelijk hiervoor. Het is mijn eigen schuld. Wat er komen gaat, zien we wel. Maar ook dat gaan we gewoon accepteren”, benadrukte de weggestuurde spits.