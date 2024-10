Michiel Kramer is zeer lovend over teamgenoot Mohamed Ihattaren: 'Dat is waanzinnig bij hem'

Mohamed Ihattaren maakt veel indruk op Michiel Kramer, zo vertelt laatstgenoemde te gast in het programma Studio Voetbal van de NOS. Bij RKC Waalwijk begint de hangende buitenspeler steeds fitter te raken en vooral diens kwaliteiten in het linkerbeen zijn opmerkelijk voor Kramer.

“Ihattaren maakte een super frisse indruk, man”, zo begint Kramer desgevraagd over zijn ploeggenoot. “Ik kende hem hiervoor alleen van de verhalen en van de media-optredens.”

“De kwaliteiten in zijn linkervoet zijn waanzinnig, moet ik zeggen. Negentig procent van onze selectie heeft dat gewoon niet. Voetballend maakt hij al het verschil.”

“Als hij nu ook nog wedstrijdfit wordt, dan is hij voor ons natuurlijk waanzinnig. Hoe lang het nog duurt voor hij wedstrijdfit is? Dat is lastig te zeggen. Hij heeft best lang geen wedstrijden gespeeld.”

“Afgelopen woensdag speelde hij in het oefenduel met Go Ahead Eagles geloof ik negentig minuten en hij maakte nog een doelpuntje. Hij had er zelfs drie kunnen of moeten maken.”

“Wij hopen dat het gaat werken. Hij is nu in ieder geval super fris en super vrolijk. Het is een hele lieve jongen ook.”

“Wij proberen hem de aandacht en liefde te geven die hij verdient. Hij kan voor ons beslissend worden, want hij heeft kwaliteiten die bijna niemand bij ons in de selectie heeft. Hopelijk is hij snel fit.”