Michael van Praag stipt groot probleem bij Ajax aan: 'Dan reageren ze heel extreem'

Michael van Praag kijkt zaterdag in het NH Sportcafé terug op het roerige voetbaljaar van Ajax. De voormalig voorzitter en rasbestuurder, tot februari 2025 voorzitter van de Raad van Commissarissen, baalt van de onrust die vaak de kop opsteekt bij de Amsterdamse club. Het was sowieso een bewogen jaar, zo oordeelt Van Praag.

Ajax stond in 2024 voor de nodige bestuurlijke uitdagingen. ''Bij Ajax moesten we een hele nieuwe Raad van Commissarissen installeren. En een groot gedeelte van de directie was niet ingevuld'', aldus Van Praag, die in beide gevallen tevreden is over het eindresultaat.

''Dat is allemaal heel goed afgelopen. Ik ben zeer voldaan dat ik mijn opdracht goed heb kunnen voltooien. We hebben nu een goede rvc en een goede financieel directeur'', doelt Van Praag op Shashi Baboeram Panday, die op 1 februari begint met zijn werkzaamheden bij Ajax.

Desondanks kan Van Praag op persoonlijk vlak niet spreken van een geslaagd jaar in Amsterdam. ''Het probleem bij Ajax is wel dat, als mensen hun zin niet krijgen of ze het niet met je eens, dan reageren ze heel extreem. Dat was in de tijd van mijn vader (voormalig Ajax-voorzitter Jaap van Praag, red.) al zo, in de jaren 70. Ik merk nu wel dat ik daaronder geleden heb.''

Presentator Leo Driessen werpt direct op dat de jaren 70 niet zijn te vergelijken met de voetbalwereld anno 2024. ''Het was wel minder, maar toen had je ook geen social media. Dat scheelt natuurlijk ook een stuk'', vult Van Praag gelijk aan. De ervaren bestuurder schuift daarna nog een aantal onprettige dingen uit het afgelopen jaar naar voren.

''Ik heb te maken gehad met spreekkoren. En op die momenten zei ik dat het me niets deed. Maar het feit dat het onredelijk is dat die dingen gebeuren, doet me wel wat. Daar heb ik tijdens de kerstdagen over nagedacht. Ik kan niet zeggen dat ik een leuk jaar heb gehad'', verzucht Van Praag, die desondanks met een positieve blik naar 2025 kijkt.

''Het belangrijkste is dat we momenteel gewoon tweede staan. Ik weet dat de kenners zullen zeggen: 'Maar is het heel broos bij Ajax'. Dat hoor ik ook de hele tijd om mij heen. Ik was bij Sparta - Ajax en dacht: Oh, oh, hoe moet dit aflopen? Maar ik heb vertrouwen in de tweede seizoenshelft'', zo besluit Van Praag strijdvaardig.