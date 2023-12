Michael van Praag over nieuwe trainer Ajax: ‘Die gesprekken vinden nu al plaats’

Michael van Praag heeft een update gegeven over de zoektocht naar een nieuwe trainer voor Ajax. De Amsterdammers wachten daarmee niet tot de komst van Alex Kroes, zo vertelt Van Praag op de Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de Amsterdammers.

Halverwege maart mag Kroes eindelijk aan zijn rol als algemeen directeur van Ajax beginnen. Al in augustus maakte de huidige nummer vijf van de Eredivisie bekend dat het een nieuwe directeur had gevonden, maar door een concurrentiebeding in zijn contract bij AZ kan Kroes enige tijd nog niet beginnen in de Johan Cruijff ArenA.

Ondertussen vond er een grote schoonmaak plaats in verschillende topfuncties bij Ajax. Directeur voetbalzaken Sven Mislintat en trainer Maurice Steijn werden ontslagen, Raad van Commissarissen-voorzitter Pier Eringa trad af en met hem enkele andere RvC-leden en van Chief Sports Officer Maurits Hendriks hopen een hele hoop mensen binnen de organisatie dat hij snel zijn biezen zal pakken.

Met het vertrek van al deze namen kwamen er veel posities vrij. Zo werd John van 't Schip de nieuwe trainer, Van Praag de nieuwe RvC-voorzitter en kreeg Louis van Gaal een adviserende rol bij de club. Ajax lijkt echter niet van plan na dit seizoen verder te gaan met de huidige hoofdtrainer.

Volgend seizoen willen de Amsterdammers waarschijnlijk met een nieuwe oefenmeester beginnen en de zoektocht naar deze nieuwe coach is al begonnen. "Het zou raar zijn als we pas in maart of april naar een nieuwe trainer gaan zoeken", vertelt Van Praag op Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders.

"Die gesprekken vinden nu al plaats. De huidige directie kan nu iemand aanstellen of niemand aanstellen, als je begrijpt wat ik bedoel." De RvC overlegt tijdens de zoektocht naar een nieuwe trainer sporadisch met Kroes.

"Het gebeurt, maar wel heel erg mondjesmaat en discreet. Het is duidelijk dat we niet wachten tot maart, april of mei. Je moet ook gewoon weten wie er wel en niet beschikbaar is", aldus Van Praag. Bij de gesprekken worden ook Van Gaal en nieuwbakken RvC-lid Danny Blind betrokken.

