Michael Olise kent droomdebuut bij simpele bekeroverwinning Bayern München

Bayern München heeft zonder problemen de tweede ronde van de DFB-Pokal bereikt. Op bezoek bij SSV Ulm, uitkomend in de 2. Bundesliga, werd het 0-4. Grote man was Thomas Müller. De clublegende tekende voor de eerste twee treffers. Michael Olise kende een droomdebuut door met zijn eerste balcontacten direct een assist op Kingsley Coman te verzorgen. Harry Kane maakte diep in blessuretijd de vierde Beierse treffer.

Bayern trad aan met een sterk elftal. Naast Müller waren ook onder meer Manuel Neuer, Jamal Musiala, Serge Gnabry en Joshua Kimmich verzekerd van een basisplaats in het Donaustadion in Ulm.

Bayern werd vorig seizoen uitgeschakeld door derdeklasser FC Saarbrücken en dus heeft Bayern wat goed te maken. Ulm mag in principe nooit een probleem zijn en Bayern ging dan ook vlotjes van start tegen de nummer zestien van de 2. Bundesliga.

Müller opende al in de twaalfde minuut de score. Een diepe bal van Josip Stanisic leverde een grote kans op voor Kimmich, die door goed ingrijpen van een Ulm-verdediger niet kon afronden. Tot opluchting van Bayern belandde de bal voor de voeten van Müller, die van dichtbij zijn eerste treffer van het seizoen maakte: 0-1.

Het waren productieve minuten voor Müller, die er nog voor het kwartier in slaagde zijn tweede van de avond te maken. Een heerlijke diepe val van Min-jae Kim belandde aan de rechterkant bij Gnabry. De pijlsnelle aanvaller legde breed op Müller, die binnentikte en zijn treffer uitbundig vierde: 0-2.

Bayern kreeg nog voor rust mogelijkheden om de marge naar drie te tillen, maar onder meer Raphaël Guerreiro en Jamal Musiala zagen hun schoten gekeerd worden door Ulm-goalie Christian Ortag.

Na rust leek het er lange tijd op dat Bayern geen derde treffer zou maken. Tien minuten voor tijd was het alsnog raak. Olise, koud twee minuten in het veld, sprintte na zijn eerste balcontact als Bayern-speler naar voren en bood Coman, die van dichtbij binnenschoot, een niet te missen kans: 0-3. In minuut 93 werd het ook nog 0-4, via een kopbal van invaller Kane.