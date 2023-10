Michael Mols succesvol geopereerd aan een hersentumor

Vrijdag, 6 oktober 2023 om 16:03

Michael Mols is succesvol geopereerd aan een hersentumor. Dat laat de 52-jarige oud-spits weten via sociale media.

“Hersentumoroperatie, done it”, schrijft Mols met een vinkje. “De volgende stap is herstellen. Ik ga honderd procent geven en blijf positief.”

De oud-Feyenoorder spreekt zijn dank uit aan de medici in het UMC. “Bedankt!” Mols speelde tijdens zijn spelerscarrière de meeste wedstrijden voor Rangers, dat hem in de zomer van 1999 voor 6,4 miljoen euro overnam van FC Utrecht.

Na 5,5 jaar, 126 wedstrijden, 45 doelpunten en 11 assists keerde hij begin 2005 weer terug bij de Domstedelingen. Mols, die zes keer uitkwam voor het Nederlands elftal, speelde ook 55 wedstrijden voor Feyenoord, met wie hij in 2008 de KNVB Beker won.

Mols hing zijn voetbalschoenen in de zomer van 2009 definitief aan de wilgen. De oud-spits is sindsdien in verschillende functies actief bij FC Utrecht.

Zo begon Mols als spitsentrainer bij het eerste elftal, terwijl hij ook een tijd actief is geweest als scout.

In de zomer van 2019 werd hij trainer in de jeugdopleiding en sinds ruim een jaar is hij actief als assistent-trainer bij Jong FC Utrecht.