Michael de Leeuw tekent voor één seizoen en is toe aan zesde Nederlandse club

Michael de Leeuw heeft een eenjarig contract ondertekend bij SC Cambuur, zo maakt de club uit Friesland bekend via de officiële kanalen. De aanvallende middenvelder komt transfervrij over van Willem II.

De Leeuw kwam de afgelopen twee seizoenen uit voor Willem II, waarvoor hij in 64 duels tot 10 treffers en 5 assists kwam. De 37-jarige De Leeuw moest het vorig seizoen voornamelijk doen met invalbeurten. Acht keer stond hij aan de aftrap, twintig keer viel hij in.

Willem II promoveerde als kampioen van de Keuken Kampioen Divisie naar de Eredivisie, maar een nieuw avontuur op het hoogste niveau zit er dus niet in voor De Leeuw.

Cambuur, dat aankomend seizoen in een gloednieuw stadion speelt, hoopt met De Leeuw in de gelederen een poging te wagen om te promoveren. “Michael heeft een indrukwekkende staat van dienst en kan met zijn ervaring binnen en buiten de lijnen belangrijk zijn”, vertelt technisch manager Lars Lambooij op de clubwebsite.

“Hij is overtuigd van ons project en zal daar met zijn aanvallende kwaliteiten, routine en leiderschap een bijdrage aan leveren. We zijn dan ook zeer blij dat hij voor ons gekozen heeft.”

De Leeuw begon zijn carrière in de jeugd van Willem II, om via BV Veendam en De Graafschap bij FC Groningen te belanden. Na vier jaar Groningen koost De Leeuw voor een driejarig contract bij Chicago Fire in de MLS. Via FC Emmen en opnieuw Groningen belandde de Noord-Brabander in 2022 bij Willem II.

De Leeuw is alweer de derde aanwinst voor Cambuur komend seizoen. Eerder versterkte de club zich met Bryant Nieling, die overkwam van Fortuna Sittard, terwijl Nicky Souren de overstap maakte van MVV Maastricht.

