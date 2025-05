Met dit bod wil PSV target Nobel Mendy wegplukken bij Real Betis

PSV overweegt komende zomer bij Real Betis aan te kloppen voor Nobel Mendy, zo meldde het Eindhovens Dagblad zondagochtend. De Spaanse sportwebsite Relevo weet met welk bod de kersvers landskampioen van Nederland mogelijk over de brug komt.

De twintigjarige centrumverdediger staat hoog op het wensenlijstje van PSV, dat op zoek is naar een vervanger van Olivier Boscagli. De Fransman vertrekt transfervrij en tekent vermoedelijk op korte termijn bij Brighton & Hove Albion.

Mendy is eveneens een linksbenige mandekker. De Senegalees speelde pas zes wedstrijden voor het vlaggenschip van Betis.

Dat weerhoudt PSV er niet van serieuze interesse te tonen in Mendy. Volgens Matteo Moretto, gerenommeerd transferjournalist van Relevo, overweegt Earnest Stewart een bod van vier miljoen euro (inclusief bonussen) neer te leggen in Sevilla.

Mogelijk kunnen de Eindhovenaren Mendy beoordelen in een Europese finale. Vanwege diverse blessures in de selectie van Betis is de jongeling opeens weer in beeld bij trainer Manuel Pellegrini. Het is niet uitgesloten dat de aan PSV gelinkte verdediger woensdag speeltijd krijgt tegen Chelsea, opponent in de eindstrijd van de Conference League.

Mendy is niet de enige centrale verdediger die interesse van Stewart geniet. De technisch directeur van PSV gaf onlangs toe in Duitsland op de tribune te hebben gezeten voor Ko Itakura.

De Japanner van Borussia Mönchengladbach, voormalig speler van FC Groningen, moet naar verluidt een bedrag van rond de twaalf miljoen euro kosten. Het is echter zeer de vraag of PSV bereid is een dergelijk groot deel van zijn transferbudget aan een speler van 28 jaar te besteden.